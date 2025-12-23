TBSで2026年1月3日、『マツコの知らない世界 新春SP』が21時から2時間15分にわたって放送。現在、「歌舞伎女方」としては唯一の人間国宝である坂東玉三郎をゲストに迎え、マツコ・デラックスとのここでしか聞けない貴重なトークを届ける。

所作から衣装まで、坂東玉三郎の築き上げた「美しさ」にマツコも挑戦

初対面ながら、冒頭から「玉さま」「マツコちゃん」と呼び合うことになり、すぐに打ち解けた2人。日本にだけ残ったという「女方」の文化の不思議さや、「人間国宝」であることを坂東本人はどう思っているのか、などマツコが坂東自身を掘り下げると同時に、坂東が「タマコの知らない世界」と言い出し、逆にマツコを質問攻めにするタイミングも。「これまで仕事にどう向き合ってきたのか」「今後どういった活動がしたいのか」、坂東だけでなくマツコも本音トークを繰り広げる。

スタジオには、坂東自らが職人のもとに赴き、細部までオーダーして仕上げたという、世界に一つだけの衣装が登場。その芸術品ともいえる華やかさにマツコも感心しきり。さらにその貴重な衣装を借りて、「女性が美しく見える所作」を坂東がマツコに伝授。衣装の重さ、所作の難しさに「これは大変だ」と驚くマツコ。歌舞伎女方の「男性が演じるからこその魅力」を番組ならではの視点で伝える。

坂東玉三郎 コメント

今回新春SPに出演させていただき、初めてマツコさんにお会いしました。楽しんでもらえたでしょうか(笑)。僕としては、たくさんマツコさんとお話ができてとても楽しかったです。視聴者の皆さんにも楽しんでいただけたらと思います。

(C)TBS