グレープストーンが展開する｢東京ばな奈ワールド」は2025年12月22日10:00～2026年1月8日頃公式オンラインショップ「パクとモグ」で販売する。

イラストレーター・ナガノ氏が描く人気作品「ちいかわ」と定番東京土産の「東京ばな奈」のコラボレーション「ちいかわバナナプリンケーキ」。このほどパッケージやお菓子の絵柄・手提げまで新デザインにリニューアルした。 「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」に加え、「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」の新絵柄が仲間入り。バナナ20%UPでよりフルーティな味わいになって新登場。

今回、同商品が公式オンラインショップ「パクとモグ」に期間限定で登場。全6種類の絵柄がランダムに封入されており、4個入りが853円、8個入りが1,706円で販売。

絵柄全6種ラインアップ

コラボ限定のオリジナルイラストを使用したパッケージの新デザインは「ちいかわたちと目が合う」ことを大切にした、キラキラした瞳がポイント。個包装は、各キャラクターが東京ばな奈のかぶりものからひょっこり顔を出すデザイン。

新デザインパッケージ

8個入パッケージには、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のオリジナルステッカーがランダムで1枚入っている。

さらに、同商品を購入すると特別なデザインの紙手提げでの提供となる(1商品につき1枚)。

紙手提げ

(C)nagano / chiikawa committee