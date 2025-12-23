ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、約30名のイチナナライバーと連携し、大阪ガスおよびギフティが展開する現地消費型のふるさと納税サービス「関西おでかけ納税」を促進する『関西おでかけ納税×17LIVE ライブコマースイベント』を、12月22日〜12月28日の期間で実施する。

「関西おでかけ納税」コラボ広告出演権などのプライズ

『関西おでかけ納税×17LIVE ライブコマースイベント』は、「17LIVE」で活躍する約30名のイチナナライバーが、ふるさと納税の新たな認知獲得や利用促進を目的に「関西おでかけ納税」の仕組みや魅力をわかりやすく訴求。

リスナーは、ライバーの配信画面上やライバーの告知投稿、および、各ライバーの配信中、配信画面左下に表示される「ストアの商品」ボタンより、「関西おでかけ納税」の利用ページへ遷移後、連携している各市町村への寄附が可能となる。

期間中、「関西おでかけ納税」の認知獲得・利用促進に貢献したイベント上位入賞ライバーには、関西圏駅構内で掲出される「関西おでかけ納税」コラボ広告出演権や旅行券などのプライズが贈呈される。