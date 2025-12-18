ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が17日より、Z世代向けアミューズメント施設「ME TOKYO」と初のコラボレーションとなるアプリ内イベント「Vライバー限定! あなたのオリジナルぬいぐるみが”ME TOKYO”のクレーンゲームに!?」を開催している。

オリジナルぬいぐるみとして登場できる権利などのプライズを贈呈

「Vライバー限定! あなたのオリジナルぬいぐるみが”ME TOKYO”のクレーンゲームに!?」は、「17LIVE」で活動中のVライバーであれば、誰でも参加が可能。アプリ内イベントで上位に入賞し、オーディションで選出された計5名のVライバーは、ME TOKYOが展開する池袋の店舗内のクレーンゲームで約30cmのオリジナルぬいぐるみとして登場できる権利や、同店舗でのサイネージ掲載権、ドレッサールーム内のステッカー掲載権が贈呈される。