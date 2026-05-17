「誰かが片付けているから、来年も花見ができる」平林金属が挑み続けるリサイクルの最前線 資源を次世代へつなぐ循環型社会への使命

5月16日（土）の放送では、平林金属株式会社 代表取締役社長の平林実（ひらばやし・みのる）さんをゲストにお招きして、企業の成り立ち、「サーキュラー・エコノミー」の重要性について話を伺いました。
◆平林金属が守り続ける「資源の価値」
地元岡山県で「ヒラキン」の愛称で親しまれている平林金属株式会社。1956年に創業した同社は、鉄やアルミ、銅、家電、自動車などを再資源化する総合リサイクル企業です。
会社の原点について、代表取締役社長の平林さんは、戦争の記憶と資源不足が深く関わっているといいます。創業者である先代は学生時代、戦争の影響で授業もままならず、瓦礫の片付けに追われる日々を経験したそうです。そのなかで、「鉄鋼資源が止められたことで戦争につながった」という話を耳にし、「鉄がなくなると国は成り立たないのか」と強く感じます。平林さんは「資源を大事にしなきゃいけないという思いが、この仕事の出発点だった」と振り返りました。
当初は鉄のリサイクルからはじまった平林金属ですが、時代とともに扱う素材も変化。現在は、アルミや銅、プラスチックなど、多様な素材が組み合わさった製品を分別し、再資源化しています。なかでも重要なのが、「分解」と「選別」の工程です。平林さんは、「丁寧に人力で分解すれば100パーセント分別できる」としつつも、大量処理には機械化が不可欠だと説明します。
ただやはり、機械だけでは判断が難しい部分もあり、最終的には人の目による確認が欠かせないといいます。「ある程度まで機械でやって、残りの部分を人がやるだけでも、工数はまったく違ってきます。そういうことの積み重ねだったと思います」と平林さんは話します。
また、日本の厳しい品質基準についても、「厳しいからこそリサイクルできる」と力を込めます。「基準を甘くしてしまうと、10年後、20年後に使いにくいものが増えてしまう」と語り、次世代へ良質な資源を残すことの重要性を強調します。世界規模で資源争奪が進むなか、平林さんは「純度をキープしたまま次の世代にパスしないといけない」と、その責任感をにじませていました。
◆目指すは「サーキュラー・エコノミー」の実現
2001年に施行された家電リサイクル法。時を同じくして、そこには時代の流れを先読みした平林金属の挑戦もありました。平林さんは、制度ができる前から「日本でも必ず環境に関する法律ができる」と見据えていたと振り返ります。
きっかけは、1996年に施行されたドイツの循環経済法でした。当時、日本はヨーロッパの環境政策を“5年遅れ”で追う流れがあると感じていたといい、「2001年に何らかの法律ができると決め打ちしていた」と語ります。当初は自動車リサイクルを研究していましたが、「これは家電になる」と方向転換。法施行直前に許可を取得し、専用工場を立ち上げました。
その背景には、海外視察で受けた衝撃がありました。1997年にドイツを訪れ、ベンツが建設中だった自動車解体工場を見学。そのスケールに平林さんは「ヒラキンはいらないとさえ思った」と圧倒された一方、「ベンツより上手に、綺麗に、安くやれば仕事をもらえる」と考えたといいます。
ドイツでの経験は家電リサイクルに活かされ、多くのメーカーから声がかかるようになりました。投資額は当時の会社規模を超えるものでしたが、「やらなかったら会社がなくなる」という危機感から挑戦を決断。初年度は大赤字だったものの、循環型社会への可能性を信じ、事業を続けてきました。
家電リサイクル法の開始から25年。平林さんは「“リサイクル”という言葉が社会に浸透してきた」と語ります。一方で、中国・四国地方8県の廃家電を扱うなか、「なぜ県外のゴミを持ってくるんだ」という声も少なくなかったといいます。それでも、「理解してもらえるようにコツコツやるしかなかった」と地道に向き合ってきました。
現在、平林金属が掲げるのは「サーキュラー・エコノミー」です。回収・再資源化を担う静脈産業だけではなく、製品を生み出す動脈産業とも連携し、循環を前提としたものづくりに関わる時代になりつつあります。平林さんは「“循環型社会を構築しよう”というスタンスは変わっていない」と語ります。さらに、街づくりに例えながら、社会を支える存在の重要性にも言及しました。学校や公園には注目が集まる一方、ゴミステーションやトイレのように「必要だけど自分の家の前は嫌だ」とされるような存在が社会を実は支えていると指摘します。
その思いは同社のホームページにも表れています。花見のあとには、散らかったゴミを片付ける人がいる。「誰かが片付けているから、来年も花見ができる」という考えのもと、平林さんは“片付ける側”の役割に誇りを持ち、「その1人になれる人はヒラキン向き。ぜひうちの会社に来てほしい」とメッセージを送りました。
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＜番組情報＞
番組名：となりのカイシャに聞いてみた！supported by オリックスグループ
放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国22局ネット
パーソナリティ：小堺翔太
番組Webサイト：https://jfn.co.jp/lp/tonarinokaisha/