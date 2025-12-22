肌の色味によって、自分に似合うカラーを見つける美容用語に「ブルベ」「イエベ」というものがありますが、冬になると真っ白な羽にお色直しをするライチョウは「ブルベ冬」タイプのよう。

富山県にある「富山市ファミリーパーク」では、ライチョウが自分にぴったりなメイクを楽しんでいます。

「ブルべ冬」

.

肉冠と統一感のある、発色良いローズピンクのチークで今っぽメイク!

(頬のピンクはビタミン剤、胸の緑は小松菜の色が付いています。)

.

“ブルベ冬”なライチョウさん、素敵ですよね。目の周りから頬にかけて大人かわいいピンク、胸元には発色のいいグリーン。ビタミン剤と小松菜だとは思えない仕上がりで、とってもお似合いです!!

この姿に、「かっ…かわいすぎる!」「私よりメイクが上手〜笑」「雷鳥さんにもパーソナルカラーがあったとは…」「破壊力抜群の可愛さ♡」「おしゃれさん」といった声が多数寄せられています。思わずシャッターを切りたくなる冬限定の可愛さ、ぜひ会いに行ってみてはいかがでしょうか。

なお、同園では、絶滅危惧種であるライチョウの保全活動として、クラウドファンディング「残そう、ライチョウ!動物園の次なる挑戦」を2026年2月13日まで実施しています。本来、本州中部の高山帯のみに生息するライチョウを、飼育下で繁殖させたのち中央アルプスへ戻すのだそう。気になる方は、チェックしてみてくださいね。