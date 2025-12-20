みなさん、お正月の準備は進んでいますか? そろそろ締め飾りや鏡餅の準備をしなければ……と思っている人も少なくないと思いますが、島根県松江市にある「松江フォーゲルパーク」では、ちょっと変わった鏡餅で新年を祝おうとしているようです。

#鳥のお餅選手権

まるでつきたてのもちもち感が自慢です。

(@matsuevogelparkより引用)

なんと、園内で暮らすコールダックがお餅に!! 台から落ちそうで落ちないぷるぷる感といい、ほやほやもちもちな感じといい、まさにつきたて餅のよう。しかも真っ白で美しいですね。

この姿に、「ぷるっぷるですやん!」「こぼれ落ちそう」「できたて感凄いな～!」「可愛すぎるおもち」といった声が続々と。執筆時点までに6.2万ものいいねが寄せられています。

台の上にちょこんと座って逃げ出そうともしない……、本当にお利口さん。もしや、「おっ、オレ今、めちゃくちゃ注目されてる!」「全世界がこっち見てる!」なんて、思っているのかもしれませんね(笑)。

ちなみに、コールダックはアヒルの仲間で、体調約30～35cm程度の超小型品種。クワｯクワクワックワとずっと鳴いていますが、声が高くよく鳴くことから、「コールダック」という名がついたとも言われているとか。普通のアヒルとどう違うのか、実際にその目で耳で確かめてみてはいかがでしょうか?