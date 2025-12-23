シャトレーゼは、2026年の干支「午(うま)」をモチーフにしたプリンアラモードをはじめ、縁起の良いだるまをあしらったケーキや、色とりどりのフルーツを華やかに飾った豪華なデコレーションケーキなど、新年の幕開けにふさわしい「新春スイーツ」を、12月29日から1月3日まで期間限定・数量限定で販売する。

新春を華やかに彩るデコレーションケーキを紹介する。

2つの味が楽しめるスイーツパレードデコレーション

商品名は、2つの味が楽しめるスイーツパレードデコレーション。

お正月らしい雰囲気のデコレーションケーキ。ダイス苺をサンドした苺のケーキと、ホワイトチョコクリームをサンドしたチョコケーキの2種類を組み合わせ、みずみずしいフルーツを立体的に飾り付けた。さらに鏡餅をイメージしたケーキをのせ、新春ならではの華やかさを演出している。2つの味を一度に楽しめる、満足感のある一品。

4,860円。17cm×16cm。

ニューイヤー アソートデコレーション

商品名は、ニューイヤー アソートデコレーション。

8種類のケーキを一度に楽しめるケーキです。苺みるく、ホワイトチョコレート、パリパリチョコレート、チョコバナナ、抹茶、ミックスベリー、レアチーズ、マロンの8種類を1個ずつ詰め合わせました。干支の「午(うま)」をはじめ、獅子舞や招き猫のお菓子をあしらい、新春らしいおめでたい装いに仕上げている。取り分けしやすいアソートタイプのため、年末年始の集まりにもおすすめ。

4,220円。直径17cm(8カット)。

2026 HAPPY NEW YEAR デコレーション

商品名は、2026 HAPPY NEW YEAR デコレーション。

色鮮やかなフルーツとお正月飾りをあしらったデコレーションケーキ。ふんわりと焼き上げたスポンジで、口どけの良いホイップクリームとフレッシュ苺をサンドし、仕上げにりんご、キウイフルーツ、オレンジ、ブルーベリー、苺などのフルーツをたっぷりと飾りました。果実のみずみずしさが口いっぱいに広がる、華やかな一品。

価格は、2,380円。直径14cm。

新春のひとときを気軽に楽しめる小物ケーキを紹介する。

かわいい干支のプリンアラモード

商品名は、かわいい干支のプリンアラモード。

お正月限定、2026年の干支「午(うま)」をモチーフにしたプリンアラモード。ココアスポンジに、ホイップクリーム入りカスタードクリームと焼きプリンを重ね、オレンジ、キウイフルーツ、ブルーベリーなどのフルーツと、チョコクリームで作った「うま」をあしらった。卵の風味豊かなプリンとフルーツのみずみずしい味わいが口いっぱいに広がる。

570円。

賀正ケーキ おみくじだるま

商品名は、賀正ケーキ おみくじだるま。

新年の運だめしにぴったりな、だるまモチーフのケーキを今年も用意した。カカオの香り豊かなチョコプリンの上に、甘酸っぱく濃厚な苺ホワイトチョコムースを重ね、真っ赤な苺ナパージュとチョコで愛らしいだるまの形に仕上げている。飾りプレートには「大吉」「吉」「中吉」のいずれかが隠されており、おみくじを引くワクワク感を大人から子どもまで楽しめる。

540円。

賀正ケーキ 栗きんとんモンブラン

商品名は、賀正ケーキ 栗きんとんモンブラン。

金運や勝運を象徴するお正月の縁起物「栗きんとん」をイメージした、新春限定のモンブランケーキ。やさしい甘さのカスタード入りホイップクリームと、シンプルなホイップクリームの中に、栗の甘露煮を加え食感のアクセントをプラス。さらに、上品な甘味と香りを楽しめるなめらかな黄栗クリームで包み込み、贅沢で味わい深いモンブランに仕上げた。

490円。

上記、「新春スイーツ」販売期間は、12月29日~2026年1月3日。