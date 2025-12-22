もち吉は12月28日、「壱万円 金の福袋」(10,800円)、「三千円福袋」(3,400円)をもち吉ネット本店で発売する。

重量約5.32kg「壱万円 金の福袋」

壱万円 金の福袋は、横幅57cm×高さ38cmの大きな金の袋に人気のあられ・おせんべい約5.32kgを詰め合わせた大ボリュームの福袋。「いなりあげもち」や「ちょこあられ」などの変わり種も入っている。販売は4,500袋限定で、オンライン予約にて先着受付となる。店頭での取り扱いはない。予約受付は12月28日21:00から開始し、商品は2026年1月6日より順次発送される。送料は無料。

きなこもち入り「三千円福袋」

三千円福袋は人気商品のあられ・おせんべいに加え、甘味も詰め合わせた福袋。袋は、保冷機能がついた横幅37cm×高さ24.5cmの"レジかごサイズ"で、食べ終わった後はエコバッグとしても使える便利なサイズの袋となっている。また、全ての袋に特製「きなこもち」が入っている。もっちりなめらかな餅に、北海道産大豆を使用したほんのり甘いきな粉をまぶして楽しむ商品。三千円福袋はもち吉ネット本店に加え、2026年1月2日より全国の直営店舗でも販売する。販売数はオンラインと店頭販売を合わせて30,000袋限定となる。オンラインでの予約受付は12月28日21:00から開始し、商品は2026年1月6日より順次発送される。送料は660円～(配送地域により異なる)。