WOWOWが生中継する『第68回グラミー賞授賞式』(日本時間2月2日)の案内役に、今回もジョン・カビラとホラン千秋が決定した。

音楽界で最も権威ある賞として全世界の音楽ファン、ミュージシャン、音楽関係者が注目する「グラミー賞」。最多ノミネートとなったのはケンドリック・ラマーの9部門、ついでレディー・ガガやジャック・アントノフらが7部門、バッド・バニーやサブリナ・カーペンターらが6部門、シザやタイラー・ザ・クリエイターらが5部門でノミネートされた。

ケンドリック・ラマー、レディー・ガガ、バッド・バニー、サブリナ・カーペンターの4人は主要部門である「年間最優秀レコード」「年間最優秀アルバム」「年間最優秀楽曲」にノミネートされている。なお、アジアからはBLACKPINKのロゼがブルーノ・マーズとコラボした楽曲「APT.」で「年間最優秀レコード」と「年間最優秀楽曲」を含む3部門にノミネート。

TWICEも参加している人気アニメ映画のサウンドトラック「KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ」は「最優秀映像作品サウンドトラック」にノミネート、さらに同作品に収録されているハントリックス(イージェイ, オードリー・ヌナ, レイ・アミ)の「Golden」が年間最優秀楽曲を含む3部門でノミネートされている。日本人では、第62回グラミー賞以来2回目のノミニーとなった挾間美帆をはじめ、深沢晴奈、スズキユウリ、エリ・ナカムラ、山岸潤史らがノミネートされている。

受賞発表だけでなく、一流アーティストたちのパフォーマンスやここでしか見られないコラボレーショも見どころとなっている。

コメントは、以下の通り。

ジョン・カビラ

私ごとで恐縮です。21回目のグラミー生放送ですが、いつも新鮮にワクワクしています!賞の行方、2年連続で最多ノミネーションのケンドリック・ラマー(8部門)、次いで7部門(自己最多)で来日ほぼ1週後のレディー・ガガが気になりますが、K-POP初の主要部門ノミネートも注目です! BLACKPINKのロゼは(最優秀レコード＆楽曲賞)をブルーノ・マーズと獲得か? そして、アニメの『K-POPガールズ! デーモン・ハンターズ』劇中歌の「Golden」で楽曲賞を狙います。

となると、一夜限り、奇跡のジャンルを超えたコラボ・ライブのラインアップが相当注目です。また、星になってしまったアーティストに敬意をこめたステージも目が離せません。亡きロバータ・フラックは初の連続レコード賞受賞のアーティストですし、当時のビートルズメンバーからもリスペクトされたビーチボーイズの亡きブライアン・ウィルソンの功績も音楽で讃えられることも期待されます! ホラン千秋さんとともに、奇跡の一夜、ぜひご一緒に!

ホラン千秋

ビヨンセが悲願の「年間最優秀アルバム賞」を獲得した一夜から、あっという間に一年。

今年もノミネート常連アーティストから新星まで豪華な顔ぶれで、とにかくブチ上がるショーになること間違いなしの予感です。「グラミー賞は2月、まだ先か…」なんてボーっとしていると興奮の波の乗り遅れてしまうかもしれません。

もう今からノミネート曲を聴いて、心と体の準備を整えておいてください! え、私? もちろん、既にハジける準備万端整っております! 今年もテレビの前の皆様と楽しい時間を過ごせることを楽しみにしています。