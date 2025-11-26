10月12日・13日に大阪・万博記念公園で開催されたWEST.主催による初の野外フェス『WESSION FESTIVAL 2025』全出演アーティストのパフォーマンスが、WOWOWで計9時間超えにわたり放送・配信される。

  • 『WESSION FESTIVAL 2025』

    『WESSION FESTIVAL 2025』

WOWOWの音楽番組『WESSION』発のイベントとして行われた同フェス。DAY1(12月20日18:30～放送・配信)は、WEST.、 Lucky Kilimanjaro、アイナ・ジ・エンド、Saucy Dog、サンボマスター、オープニングゲストとして横山裕と石原慎也が出演。DAY2(26年1月25日17:00～放送・配信)は、WEST.、MONGOL800、eill、wacci、Little Glee Monster、ウルフルズが登場した。

これに加え、WEST.や出演アーティストのインタビューをはじめ、リハーサルやバックヤードに密着した特番が、26年2月に放送予定だ。

さらに、『WESSION』の番組開始から『WESSION FESTIVAL2025』まで、約半年間にわたる活動を収めたアフターパンフレットが、12月18日15時からWOWOW百貨店で受付開始。番組収録現場やフェスでのオフショットのほか、メンバーによる座談会などが収録されている。

そして、『WESSION FESTIVAL 2025』のオフィシャルグッズ事後物販は、11月30日まで期間限定で行われている。

DAY1セットリスト

◆WEST.（オープニング）
　ええじゃないか

◆横山裕（オープニングゲスト）
　ロックスター
　ど真ん中 with WEST.
　ズンドコパラダイス with WEST.

◆石原慎也（オープニングゲスト）
　虹をかける僕ら with WEST.

◆Lucky Kilimanjaro
　エモめの夏
　350ml Galaxy
　HOUSE
　ひとりの夜を抜け
　はるか吠える
　踊りの合図
　Dancers Friendly
　楽しい美味しいとりすぎてもいい
　踊るしかないじゃん！with WEST.
　Burning Friday Night with WEST.

◆アイナ・ジ・エンド
　Poppin' Run
　ZOKINGDOG
　Love Sick
　Entropy
　サボテンガール
　星の雨 with WEST.
　革命道中 - On The Way with WEST.

◆Saucy Dog
　シンデレラボーイ
　優しさに溢れた世界で
　雷に打たれて
　現在を生きるのだ。
　いつか

◆サンボマスター
　青春狂騒曲
　ヒューマニティ！
　できっこないを やらなくちゃ
　とまどうほどに照らしてくれ
　世界はそれを愛と呼ぶんだぜ
　週刊うまくいく曜日 with. WEST
　花束 with WEST.

◆WEST.
　しあわせの花
　超きっと大丈夫
　SOUTH WEST BEACH!!
　WESTraight
　YSSB
　しらんけど
　バニラかチョコ
　ANS
　証拠
　僕らの理由
　ムーンライト
　アンジョーヤリーナ

◆ALL LINE UP
　ええじゃないか

DAY2セットリスト

◆MONGOL800
　SOUTH WEST BEACH!! with WEST.
　PARTY
　OKINAWA CALLING
　TRY ME ～私を信じて～
　小さな恋のうた
　少年時代
　あなたに with WEST.
　DON'T WORRY BE HAPPY with WEST.

◆eill
　ACTION
　FAKE LOVE/
　罠
　ブルームーン with WEST.
　革命前夜
　WE ARE
　フィナーレ。
　ここで息をして with WEST.

◆wacci
　別の人の彼女になったよ
　涙腺 with WEST.
　恋だろ with WEST.
　あじわい
　最上級
　大丈夫

◆Little Glee Monster
　Join Us!
　For Decades
　ギュッと
　夢じゃないならなんなのさ
　WONDER LOVER
　だから、ひとりじゃない
　パロディ with WEST.
　世界はあなたに笑いかけている with WEST.

◆ウルフルズ
　ガッツだぜ!!
　バカサバイバー
　おっさんのダンスが変だっていいじゃないか！
　笑えれば
　バンザイ～好きでよかった～
　ウェッサイソウル！ with WEST.
　ええねん with WEST.

◆WEST.
　しあわせの花
　超きっと大丈夫
　Mixed Juice
　WESTraight
　YSSB
　しらんけど
　バニラかチョコ
　あなたへ
　証拠
　ハート
　ムーンライト
　アンジョーヤリーナ

◆ALL LINE UP
　ええじゃないか

【編集部MEMO】
「このまま、終わってたまるか!」という重岡大毅の声で始まったのが、最期の曲「ええじゃないか」。オールキャストがステージに集結して祭り騒ぎに。曲中には打ち上げ花火220発のサプライズがあり、客席から歓声が上がった。ステージの上も客席も幸せそうな笑顔と、全力を出し切った充実感で満たされていた。