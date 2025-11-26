10月12日・13日に大阪・万博記念公園で開催されたWEST.主催による初の野外フェス『WESSION FESTIVAL 2025』全出演アーティストのパフォーマンスが、WOWOWで計9時間超えにわたり放送・配信される。

『WESSION FESTIVAL 2025』

WOWOWの音楽番組『WESSION』発のイベントとして行われた同フェス。DAY1(12月20日18:30～放送・配信)は、WEST.、 Lucky Kilimanjaro、アイナ・ジ・エンド、Saucy Dog、サンボマスター、オープニングゲストとして横山裕と石原慎也が出演。DAY2(26年1月25日17:00～放送・配信)は、WEST.、MONGOL800、eill、wacci、Little Glee Monster、ウルフルズが登場した。

これに加え、WEST.や出演アーティストのインタビューをはじめ、リハーサルやバックヤードに密着した特番が、26年2月に放送予定だ。

さらに、『WESSION』の番組開始から『WESSION FESTIVAL2025』まで、約半年間にわたる活動を収めたアフターパンフレットが、12月18日15時からWOWOW百貨店で受付開始。番組収録現場やフェスでのオフショットのほか、メンバーによる座談会などが収録されている。

そして、『WESSION FESTIVAL 2025』のオフィシャルグッズ事後物販は、11月30日まで期間限定で行われている。

DAY1セットリスト

◆WEST.（オープニング）

ええじゃないか

◆横山裕（オープニングゲスト）

ロックスター

ど真ん中 with WEST.

ズンドコパラダイス with WEST.

◆石原慎也（オープニングゲスト）

虹をかける僕ら with WEST.

◆Lucky Kilimanjaro

エモめの夏

350ml Galaxy

HOUSE

ひとりの夜を抜け

はるか吠える

踊りの合図

Dancers Friendly

楽しい美味しいとりすぎてもいい

踊るしかないじゃん！with WEST.

Burning Friday Night with WEST.



◆アイナ・ジ・エンド

Poppin' Run

ZOKINGDOG

Love Sick

Entropy

サボテンガール

星の雨 with WEST.

革命道中 - On The Way with WEST.

◆Saucy Dog

シンデレラボーイ

優しさに溢れた世界で

雷に打たれて

現在を生きるのだ。

いつか



◆サンボマスター

青春狂騒曲

ヒューマニティ！

できっこないを やらなくちゃ

とまどうほどに照らしてくれ

世界はそれを愛と呼ぶんだぜ

週刊うまくいく曜日 with. WEST

花束 with WEST.

◆WEST.

しあわせの花

超きっと大丈夫

SOUTH WEST BEACH!!

WESTraight

YSSB

しらんけど

バニラかチョコ

ANS

証拠

僕らの理由

ムーンライト

アンジョーヤリーナ

◆ALL LINE UP

ええじゃないか

DAY2セットリスト

◆MONGOL800

SOUTH WEST BEACH!! with WEST.

PARTY

OKINAWA CALLING

TRY ME ～私を信じて～

小さな恋のうた

少年時代

あなたに with WEST.

DON'T WORRY BE HAPPY with WEST.

◆eill

ACTION

FAKE LOVE/

罠

ブルームーン with WEST.

革命前夜

WE ARE

フィナーレ。

ここで息をして with WEST.

◆wacci

別の人の彼女になったよ

涙腺 with WEST.

恋だろ with WEST.

あじわい

最上級

大丈夫

◆Little Glee Monster

Join Us!

For Decades

ギュッと

夢じゃないならなんなのさ

WONDER LOVER

だから、ひとりじゃない

パロディ with WEST.

世界はあなたに笑いかけている with WEST.

◆ウルフルズ

ガッツだぜ!!

バカサバイバー

おっさんのダンスが変だっていいじゃないか！

笑えれば

バンザイ～好きでよかった～

ウェッサイソウル！ with WEST.

ええねん with WEST.

◆WEST.

しあわせの花

超きっと大丈夫

Mixed Juice

WESTraight

YSSB

しらんけど

バニラかチョコ

あなたへ

証拠

ハート

ムーンライト

アンジョーヤリーナ

◆ALL LINE UP

ええじゃないか