音楽ユニット・YOASOBIによる2度目のアジアツアーのシンガポール公演と、全国ホールツアー「YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA」のツアーファイナルとなる沖縄コンベンションセンター展示棟でのステージの模様が、WOWOWで放送・配信されることが決定した。

YOASOBI

12月に放送・配信が予定されているのは、

日本人アーティスト最大規模となる計14万人を動員した「YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 “超現実 | cho-genjitsu” IN SINGAPORE」は、12月に放送・配信予定。今年の2月22・23日に、最大12,000人を収容可能なSingapore Indoor Stadiumで開催されたライブで、アニメから生まれた楽曲「アイドル」というジャパンカルチャーを代表する作品を軸に展開された。

7月から11月にかけて全国14道県40公演で開催中のホールツアー「YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA」の沖縄コンベンションセンター展示棟での最終日公演は、2026年1月に放送・配信予定。開催は11月30日に予定されており、これで同ツアーは、YOASOBIにとって過去最多のツアー公演数となる見込みだ。

また、11月9日(19:30～)には「“YOASOBI ASIA TOUR 2023-2024” LIVE IN SEOUL KOREA」を、WOWOWライブで放送、WOWOWオンデマンドで配信。2023年12月16日に韓国・ソウルのKOREA UNIV. TIGER DOMEで開催したライブで、YOASOBI自身初の韓国ワンマン公演であると同時に、海外における初めてのワンマンライブでもある。発売してわずか1分でチケットが完売したため、急きょ2DAYSでのパフォーマンスとなった公演となっている。

