2人組ユニット・DREAMS COME TRUEが9年ぶりのオリジナルアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』をリリースすることを記念し、WOWOWでは1月から1年間にわたって、ドリカムを特集編成する。

DREAMS COME TRUE

第1弾として、まずは3番組を発表。1月10日(22:00～)に、1996年に開催された吉田美和の初めてのソロツアー『miwa yoshida concert tour beauty and harmony』を。2月には、2003年に開催された吉田美和の2度目のソロツアー『miwa yoshida “とつぜんのちっちゃい” tour of beauty & harmony 2』、4月には、2022年5月に埼玉で開催されドリカムが初日のヘッドライナーを務めた野外ジャズフェスティバル『DREAMS COME TRUE beauty and harmony LIVE in LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL JAPAN 2022』を、WOWOWライブで放送、WOWOWオンデマンドで配信する予定だ。

『miwa yoshida concert tour beauty and harmony』は、Harvey Mason、David T. Walkerなどを迎え行われたライブドキュメンタリー映像。

『miwa yoshida “とつぜんのちっちゃい” tour of beauty & harmony 2』は、日本の総人口の0.0005%しか見ることができなかったプレミアムライブであり、伝説のミュージシャンと呼ばれるGuitar : David T. Walker、Bass : Chuck Rainey、Drums : Omar Hakim、Piano : David Benoitらのソロパートをフィーチャーしながらのセッションが見どころに。

『DREAMS COME TRUE beauty and harmony LIVE in LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL JAPAN 2022』は、2013年から毎年イギリスのイースト・サセックスで催されているヨーロッパ最大規模の野外ジャズフェスティバル「LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL」が日本初上陸した際、そのヘッドライナーとして、ドリカムのサウンドとジャズが融合した音楽が披露されていた。その瞬間を届ける。