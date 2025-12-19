ハンバーガーショップ「ロッテリア」および「ゼッテリア」は12月19日より、「リラックマ」とコラボレーションした「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋 2026」を、数量限定で販売する。

今年の福袋は、大人気のリラックマぬいぐるみシリーズ「いつでもいっしょ♪リラックマ」のイラストを使用したオリジナルグッズ4点と、4,800円分の「お食事クーポン」がセットになって4,900円というお得な福袋となっている。

まずは、「絶品チーズバーガー」を食べるリラックマの描き下ろしイラストをモチーフにした、てのりサイズ(約H6×W5.2×D3.5cm)の「コラボ限定オリジナルぬいぐるみ」が登場。

キラキラな瞳でおいしそうに「絶品チーズバーガー」を頬張るリラックマの表情に癒されるデザインで、持ち運びに便利なストラップ付き。ストラップには「ぜっぴんですね」というセリフ風の可愛らしい吹き出し形チャームも付いている。

また、ぬいぐるみの写真を撮影するカメラマン風リラックマの可愛いイラストが描かれた、日常使いにぴったりな「マジッククリアファイル」(約H31×W22cm)もラインアップ。中に紙などを入れると色や柄が透けて、ファイルの模様が変化する仕様になっている。

さらに今年も、ロッテリア限定描き下ろしデザインの「壁掛けカレンダー」(H29.7×W21cm)が用意されており、各月の季節感に合ったリラックマのイラストが楽しいデザインに。また、側面のイラストが可愛らしいキューブ型の「BOXティッシュ」(H11×W11×D11cm)も入っており、それぞれ、「コラボ限定オリジナルぬいぐるみ」と組み合わせて、SNS映えする写真撮影を楽しむこともできるという。

これら4つのアイテムに、2026年6月30日まで「ロッテリア」および「ゼッテリア」で使用できる4,800円分の「お食事クーポン」も付いて価格は4,900円。12月19日より、一部店舗を除く全国の「ロッテリア」および「ゼッテリア」にて数量限定で販売される。なお、購入は1人3個まで。

(C) 2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.