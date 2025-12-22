今年もいよいよ最終盤。間もなく新しい年を迎えます。飲み会や各種イベント、大掃除などで忙しくされている人も多いはず。疲れを感じたら、優しい味わいのスイーツで一息入れるのもいいですね。

2025年12月の新作5品まとめ(12月23日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで12月23日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2025年12月のスイーツ新商品まとめ

クレームブリュレ風のクイニーアマン、たっぷりと味わえる大容量ティラミス、ホイップとカスタードの5個入りシュークリーム、リンゴジャムとカスタード、チョコが入ったアップルパイ、ミルクアイスでクッキー＆クリームアイスを挟んだ3層のパフェアイスなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「クレームブリュレ風クイニーアマン」(185円)

価格 : 185円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

表面のあめをブリュレ風に仕立て、カスタードホイップを注入したクイニーアマンです。

「大きなティラミス」(598円)

価格 : 598円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

たっぷりと味わえる大容量のティラミス。シロップを染み込ませたコーヒースポンジにマスカルポーネを使用したティラミスムースを重ね、ホイップクリーム・ココアパウダーをかけました。なお本アイテムは、アルコール使用商品となります。

「ダブルクリームシューカスタード&ホイップ（5個入）」(448円)

価格 : 448円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

食べやすいサイズの5個入りシュークリーム。北海道産生クリームをブレンドしたホイップクリームと、バニラ感のあるカスタードクリームのシュークリームです。

「カスタードアップルパイ（チョコ入）」(238円)

価格 : 238円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

果肉感のあるリンゴジャムとカスタードとチョコが入ったアップルパイです。

「赤城 たべる牧場パフェ クッキー&クリーム」(450円)

価格 : 450円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

北海道産牛乳を使用したミルクアイスでクッキー＆クリームアイスを挟んだ3層のパフェアイス。従来品比で、ココアクッキーを増量しました。ファミリーマート限定・数量限定での販売となります。

まとめ

12月23日発売の新商品は、カスタードホイップを注入した「クレームブリュレ風クイニーアマン」、たっぷりと味わえる大容量の「大きなティラミス」、ホイップクリームとカスタードクリームを楽しめる「ダブルクリームシューカスタード&ホイップ（5個入）」、リンゴジャムとカスタードとチョコが入った「カスタードアップルパイ（チョコ入）」、ミルクアイスでクッキー＆クリームアイスを挟んだ3層の「赤城 たべる牧場パフェ クッキー&クリーム」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。