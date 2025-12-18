セブン - イレブン・ジャパンはクリスマスシーズンに向けて店舗・数量限定で店内のオーブンで焼き上げる「丸鶏のローストチキン」やピザ、バゲットの予約受付を実施している。

同社の新たな取り組みとして、店内オーブンで焼き上げる「丸鶏のローストチキン」や、丸鶏との相性が良いお店で焼いた「ピザ」「バゲット」などのラインアップが登場。

同商品の予約はセブン‐イレブン店頭(一部店舗を除く)での受け付けで、12月19日～25日までの指定した日時での支払いと受け取りが必要となる。

「お店で焼いた 丸鶏のローストチキン」(1,980.72円)は、丸ごと1羽を店内オーブンで焼き上げた一品。シンプルな味付けで鶏本来の旨みやジューシーな食感を楽しめる。

お店で焼いたピザ ローストチキンとジェノベーゼ(1,200.96円)

「お店で焼いたピザ ローストチキンとジェノベーゼ」(1,200.96円)は、ローストチキンとジェノベーゼソースをのせたクリスマス限定のピザ。香ばしさと濃厚な風味が、丸鶏ディナーとよく合う。

お店で焼いたピザ ペパロニサラミ(880.20円)

「お店で焼いたピザ ペパロニサラミ」(880.20円)は、ペパロニサラミがのった食べ応えのある一品で、丸鶏のシンプルな旨味を引き立てる。

お店で焼いたピザ マルゲリータ(780.84円)

「お店で焼いたピザ マルゲリータ」(780.84円)は、トマトとチーズの王道の組み合わせのピザで、丸鶏と合わせて食卓のバランスが整う一品。

お店で焼いたピザ 照り焼きチキン(880.20円)

「お店で焼いたピザ 照り焼きチキン」(880.20円)は、甘辛い照り焼きソースで仕上げた子どもから大人まで楽しめる一品。

お店で焼いた バゲット(320.76円)

「お店で焼いた バゲット」(320.76円)は、外はパリッと、中はもっちりとした食感でクリスマスディナーをさらに引き立てるような一品。

なお、取り扱いのない店舗や商品があり、店舗によっては予約が終了していることもある。