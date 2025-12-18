ローソンは今年も、クリスマスを盛り上げるケーキやチキンを多数ラインアップ。その中から今回は、クリスマスはもちろん、平日のおやつやおかずにもおすすめの商品を紹介する。

おすすめケーキ

ローソン「Uchi Café ノエルルージュ」

まずは、見た目がかわいい「Uchi Café ノエルルージュ」(416円)。イチゴ、ラズベリー、クランベリーの3種を使用した華やかなケーキで、酸味と甘みを楽しむことができる。

ローソン「Uchi Café ブッシュ・ド・ノエル」

また、切り株をイメージしたクリスマスの定番ブッシュ・ド・ノエルをチョコクリームで表現した「Uchi Café ブッシュ・ド・ノエル」(799円)もおすすめ。

ローソン「Uchi Café ケーキセット 苺&チョコ」

さらに、人気のショートケーキとチョコケーキの2個セット「Uchi Café ケーキセット 苺&チョコ」や、ショートケーキだけの「Uchi Café ケーキセット ストロベリーショート 2個」もラインアップ。いずれも価格は691円。

ローソン「Uchi Café 大きな生バウムクーヘン(ミルククリーム)」

シェアしたいなら「Uchi Café 大きな生バウムクーヘン(ミルククリーム)」(637円)や、もち食感ロールの人気フレーバーを2種類を楽しむことができる「Uchi Café ミニもち食感ロール(塩豆&いちご)」(497円)がおすすめ。

ローソン「Uchi Café ミニもち食感ロール(塩豆&いちご)」

おすすめチキン

クリスマスの食卓に欠かせないチキンからは、3種類を紹介。まずは、外はカリカリ、中はジューシーな「黄金チキン 骨つき」(348円)。10種のスパイス&ハーブの風味が楽しめる、薄衣の骨つきフライドチキンとなっている。

また、ローストチキンがお好みな方には、備長炭で香ばしく焼き上げた「炭火焼ローストレッグ」(518円)と、その骨なしバージョン「炭火焼チキン(骨なし)」(248円)がおすすめ。

※画像はすべてイメージ。