【2025年12月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。

今週は、かまくらに見立てた白いケーキや、あんバターを包んだ大福など、冬にぴったりな商品が目白押しです!

2025年12月の新商品5品まとめ(12月2日～12月8日)

「7プレミアム ザクザクサンホルンチョコ風味ホイップ」(159円)

価格 : 159円
販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

パイ生地とクッキー生地、ざらめを組み合わせた、ザクザク食感が楽しめる菓子パンです。中にはくちどけの良いチョコ風味ホイップを注入しました。

「ミニかまくら」(410円)

価格 : 410円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

クリーミーな味わいの口溶けの良いホイップクリームと濃厚でコクのあるババロアで仕立てたケーキです。

「7プレミアム パンケーキバーガー いちご&ホイップ」(194円)

価格 : 194円
販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

ふんわりとしたスフレ生地で、ホイップとカスタード、いちごジャム、いちご果汁入りシュガーパウダーをサンドしました。

「あんバター大福」(183円)

価格 : 183円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

柔らかくもちもちとした生地で北海道十勝産小豆使用のすっきりとした甘さのつぶあんと塩味の効いたバタークリームを包んだ大福です。
※12月3日以降順次発売

「あんバターどら焼」(259円)

価格 : 259円
販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

ふんわりしっとり食感のどら焼生地に北海道十勝産小豆使用のつぶあんと塩味の効いたカットバター、バタークリームを挟んだどら焼です。
※12月3日以降順次発売

まとめ

見た目が可愛らしい「ミニかまくら」は、ホイップクリームが好きな人にはたまらない一品。2種類のザクザク食感を楽しめる「7プレミアム ザクザクサンホルンチョコ風味ホイップ」は一口食べた瞬間、濃厚なチョコの味わいが口いっぱいに広がります。

あんバターを包んだ「あんバター大福」や「あんバターどら焼」は、ここでしか食べられない和洋折衷な味わいに注目! そのほか、ふわふわなパンケーキが片手で食べられる「7プレミアム パンケーキバーガー いちご&ホイップ」など、さまざまな新作スイーツが発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンに足を運んでみてくださいね。

その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン～近くて便利～

※画像は公式ホームページより引用

