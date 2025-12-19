LINEヤフーが運営する「LINEリサーチ」は12月15日、外食のランチ価格に関する調査の結果発表した。調査は2025年11月4日～11月5日、日本全国の15歳～69歳の男女3152名を対象にインターネットで行われた。

外食のランチ、高いと感じる値段

特別な日を除き、ふだん食べる外食のランチとして、どのぐらいの価格から「高い」と感じるかを聞いた。

全体では、「900円～1,200円未満」の回答が3割台半ばで最も高い割合となった。男女別にみても「900円～1,200円未満」が最も高いものの、男性は4割強、女性は2割台半ばで男性のほうが高い割合だった。

また、「1,200円」を超える価格帯では、全体の約半数の人が「高い」と感じていることもわかった。

女性では「1,200円～1,500円未満」「1,500円～1,800円未満」「1,800円以上」もそれぞれ2割前後となっており、高いと感じる価格帯が男性と比べて高めだった。

特に60代女性では、「1,800円以上」から高いと感じる人の割合が約3割で最も高い割合だった。

一方で、「900円未満」で高いと感じる人の割合は、40～60代男性でいずれも2割台半ばと高めだった。

高くても食べたい外食ランチの特徴やサービス

特別な日を除き、ふだん食べる外食のランチとして、高くても食べたいと思う特徴やサービスについて聞いた。

量・ボリュームがある

・「バイキング、食べ放題」(10代男性）

・「ご飯大盛り無料やおかわり自由、小鉢や一品サービス、玉子・のり・ふりかけ食べ放題無料付きなど」(30代男性）

味・素材がよい

・「高級食材をふんだんに使っていたらよい」(50代女性）

・「量より質。使う出汁がおいしいこと、手間がわかること」(60代男性）

セットや特典がある

・「ドリンク、デザートがセットで食べ応えあるもの」(10代女性）

・「複数種類が少しずつ食べられるセット」(20代女性）

お得・リピート

・「次回使える割引券がついていたりするといい」(40代女性）

・「ディナーでしか食べられないお料理が、お手頃な値段でランチで食べられる」(60代女性）

限定・特別感がある

・「国産和牛、本マグロなど、高級な食材を使用していることが明記されていたらうれしい」(40代男性）

・「ふだんの食事で食べられないもの」(50代男性）

雰囲気がよい

・「店内がしっとり落ち着いている雰囲気」(60代女性）

・「子連れ歓迎、ベビーカーで入りやすい、3時間近く滞在できる」(30代女性）

健康志向

・「栄養成分を表記してくれたり、高たんぱくで低脂質のメニューを用意する」(20代男性）

・「野菜が多く健康的なもの」(50代女性）

年代別にみると、10代では「食べ放題」「ドリンクやデザートのセット」など、ボリューム感を求める声が目立ちます。20代では「複数が少しずつ食べられる」「高たんぱく低脂質」といった要望がみられた。

また、30代では「子連れ歓迎、ベビーカーで入りやすい」といった利用のしやすさを求める声や、40代以降になると、「国産和牛、本マグロなどの高級食材」「ふだんの食事で食べられないもの」「量より質」といった、非日常的な特別感を求める声が多くみられた。