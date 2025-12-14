JR西日本は、2026年3月14日のダイヤ改正で、奈良線の快速列車を再編する。現行の3種類のうち、快速がなくなり、みやこ路快速と区間快速は停車駅を追加。稲荷駅とJR小倉駅、新田駅はダイヤ改正後、新たにすべての快速列車が停車する駅となる。

奈良線の快速は夕方などに運転されていた

奈良線の快速列車は、2025年3月から平日・土休日の全列車で有料座席サービス「うれしート」を提供しており、現在は「Dみやこ路快速」「D快速」「D区間快速」(「D」は奈良線の路線記号)の3種類を設定している。「Dみやこ路快速」は最速達の列車(特急列車等は除く)として、昼間時間帯を中心に運転。京都～奈良間で途中の東福寺駅、六地蔵駅、宇治駅、城陽駅、玉水駅、木津駅に停車する。「D区間快速」は朝および夕方以降に運転され、京都～宇治間で途中の東福寺駅と六地蔵駅に停車。宇治～奈良間は各駅に停車する。

「D快速」は「Dみやこ路快速」の停車駅にJR小倉駅と新田駅を加えた種別として、下り(京都発奈良行)は17～19時台、上り(奈良発京都行)は7～8時台と17～19時台に運転している。

2026年3月のダイヤ改正で、「Dみやこ路快速」の停車駅に稲荷駅とJR小倉駅、新田駅を加え、昼間時間帯の利便性向上を図るとともに、奈良線の快速列車を現行の3種類から、「Dみやこ路快速」「D区間快速」の2種類に再編。「快速停車駅の分かりやすさを向上します」とJR西日本は説明している。ダイヤ改正後の「Dみやこ路快速」は、実質的に現行の「D快速」とほぼ同じ停車駅(「D快速」が停車しない稲荷駅にも停車)で運転されることになる。

なお、現在の稲荷駅は普通列車のみ停車する駅だが、「伏見稲荷大社への参拝を中心に、大変多くのお客様にご利用いただいている」とのことで、ダイヤ改正後は「Dみやこ路快速」に加え、「D区間快速」も停車する駅に。「全ての快速列車が新たに停車することで、混雑緩和を図り、利便性と分かりやすさを向上します」(JR西日本)としている。