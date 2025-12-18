バンダイは、『仮面ライダーゼッツ』より「DXサウンドライダーカプセムセット02」「DXサウンドライダーカプセムセット03」(各3,630円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年3月発送予定。

『仮面ライダーゼッツ』に登場する、様々な能力を秘めたアイテム「カプセム」を、音声ユニットを搭載し様々なサウンドを発動可能とした「DXサウンドライダーカプセムシリーズ」として商品化。

第ニ弾となる「DXサウンドライダーカプセムセット02」には、「ストリームカプセム」と「ウイングカプセム」をラインナップ。通常DX版と同じ本体サイズ内に電子部品を搭載している。新たに搭載されたボタンを操作することはもちろん、カプセム特有の回転ギミックを検出するスイッチも搭載し、様々なアクションでカプセム本体から音声を発動することが可能となっている。音声モードは切り替えが可能で、カプセム固有の能力効果音が発動可能な「変身前モード」、変身時の効果音が発動可能な「変身モード(ボイスなし)」、変身時の効果音に合わせて万津莫(演：今井竜太郎)のボイスが鳴る「変身モード(ボイスあり)」の3種が搭載されている。

本商品は通常DX版同様に、別売りの「DXゼッツドライバー」と連動が可能。ドライバーにカプセムをセットして回転させることで、ドライバーから鳴る変身音に合わせてカプセムから追加効果音が発動する。さらに必殺技操作時も、必殺技後の追加効果音が発動する。

また本商品には主人公・万津莫のキャラクターボイスを収録。各カプセムに共通音声3音を含む6音ずつが収録されており、変身直前のボイスや劇中の印象的な台詞と共になりきり遊びが楽しめる。さらに「変身前モード」でカプセムを回転させることで、固有能力発動時の効果音が発動。加えて、ストリームカプセムにはBGMも収録。1話から使用されている「戦闘中BGM」、「必殺技BGM」の2曲が再生可能となっている。

一方、第三弾となる「DXサウンドライダーカプセムセット03」には、「マシーナリーカプセム」と「プロジェクションカプセム」をラインナップ。基本的な仕様は第二弾と同じだが、マシーナリーカプセムにはBGMも収録されており、挿入歌「MOVE！TAKE IT！」(ショートver.)を含む2曲が再生可能となっている。

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映