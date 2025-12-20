「カンロ飴」や「ピュレグミ」「ノンシュガー果実のど飴」など、様々なキャンディやグミを手がけるカンロの公式Xアカウントが投稿した「推し色キャンディ」の画像が話題になっています。

この投稿は、今年11月4日「いい推しの日」に合わせ「みなさんの推しカラーは何色ですか?」というポストがきっかけ。このポストに添えられた、カンロの様々な商品をカラー別に並べた画像に「商品名も知りたい！との声をいただいたので記入しました」と投稿されたそう。

今回の投稿では、「レッド・ピンク」「ブルー」「イエロー」「グリーン」「オレンジ」「パープル」の6色ごとに、カンロのキャンディやグミが分けられ並べられています。クリアでキラキラと光を集めるようすは、まるで宝石のよう!?

「マロッシュ」「ピュレグミ」「カンデミーナ」といった定番グミから「4Dグミ」「空想果実」「鉱石の透明ドロップ」「よふかし喫茶店」「雲グミ」など、SNSで話題になったりエモい雰囲気のアイテムも。そして「カンロ飴」「ナッツボン」とロングセラーや復刻されたこともある懐かしい商品も。この投稿には、1.2万いいねと多くの反響が寄せられています(12月20日時点)。

カンロ公式 (@kanro_pr)より引用

SNSではこの投稿に「パワーストーンのようで綺麗ですね」という声や、「ノンシュガースーパーメントールのど飴、年間通じて大変お世話になっております」「キャンディといえばカンロってくらい好きなキャンディ知らずに買っても毎回カンロ」「見た目が狂おしいほどすきだった4Dグミのマーメイドジュエルズいるやん」とラブコールを送る方、「カミキングがない(;Д;)」「ここには載ってなかったのですが、カンロさんの最推しは長年お世話になっている『健康のど飴 梅』です」と、今回の画像にはなかった商品に対するコメントも寄せられています。