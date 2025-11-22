セブン‐イレブン・ジャパンは11月18日、空想の果実をグミで表現した「空想果実」シリーズの第3弾として「カンロ 空想果実グミ イトピスの実」(248.40円)を全国のセブン‐イレブンで順次発売している。

空想果実は、カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロが2023年から展開するシリーズ。グミ市場は年々拡大を続け、様々なフレーバーや食感、多彩な色使いや形など多種多様な新製品が発売されている。そんなグミの自由度の高さを活かし、空想上の果実の味や食感をグミで表現した。商品はホームページやSNSと連動し、「空想果実ラボの調査・研究の成果」という世界観と共に味わうのが特長。没入感のある体験型商品となっている。

第1弾は、寒地に分布する「キラスピカの実」、第2弾は、熱帯に生息する「ウチャチャの実」を表現したグミを販売。SNSで話題となり、「発見者さんありがとうございます」など世界観に共鳴するコメントが相次いだ。

第3弾の空想果実は「イトピスの実」。形状は人魚の涙をイメージしている。表面は、ブルーやエメラルドグリーンが混ざる神秘的な色合い。熟した実には黄色のまだら模様が現れる。2層構造で、表面は"隕石"のようなカリッとした厚いコーティング。中は弾力のある深海のような色味のグミで、食感から見た目までこだわり抜いた仕立てとなっている。

パッケージに描かれているイトピスの実はCGやAIではなく、実物の立体造形を撮影。裏面には発見者の手記やラボ記録を掲載している。パッケージやデジタル上で公開されている情報を手掛かりに、果実のストーリーをイメージしながら楽しむことができる。

「グミまる」初のりんご味も発売

同日、「グミまる」シリーズから、初のフレーバー「セブンプレミアム グミまるりんご味」(108円)が数量限定で登場する。外側はぷにぷに、中はとろっとした2層構造。りんごのみずみずしくジューシーな味わいが楽しめる。