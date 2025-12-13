東京駅が"午(うま)"尽くしに――新年の運気を連れて帰る、干支モチーフの最旬手土産ガイド

年末年始の東京駅は、いつも以上に華やぐ。新しい年を迎える高揚感と、久しぶりの帰省・挨拶まわりに向けた期待感。そんな気分をさらに盛り上げてくれるのが、干支モチーフの限定スイーツ＆ギフトだ。

2026年の干支は「午(うま)」。東京駅では、グランスタ東京のフェア「HAPPY UMA YEAR 2026」をはじめ、東京ギフトパレットでも"午"モチーフの縁起菓子や限定スイーツが一斉に登場する。東京駅を歩くだけで、まるで"干支のテーマパーク"のような楽しさが広がっている。

グランスタ東京

ダーラナホースのキャロットケーキ(AM STRAM GRAM nopolyquedaly)/1個560円

幸せを運ぶダーラナホースをモチーフにした、愛らしいキャロットケーキ。すりおろし人参の甘さとスパイスの香り、濃厚なクリームチーズの組み合わせは、小ぶりながら"本格派"の満足感だ。

上生菓子詰合せ(銀座 甘楽)/6個入 2,148円

干支「午」の焼き印を押した桃山、銀の鈴をモチーフにした練り切りなど、"東京駅らしさ"と"新春らしさ"が同居した華やかな詰め合わせ。帰省土産、親戚への手土産として最適だろう。

※販売期間：2025年12月26日（金）～なくなり次第終了

ベイクド新春午(うま)カップケーキ(Fairycake Fair)/5個入 1,900円

馬の顔をかわいらしく描いたカップケーキは、思わず写真に撮りたくなる可愛さ。初日の出を思わせるいちごのアイシングなど、季節感もしっかり。

※販売期間：2025年12月26日（金）～なくなり次第終了

大福どらやき(香炉庵 KOURO-AN)/1個280円

"大きな福(餅)"が訪れるように――。求肥入りのどらやきに"午"の焼き印を押した縁起もの。年始の挨拶回りに軽く添える手土産としても重宝しそう。

※販売期間：2025年12月26日（金）～2026年1月上旬

縁起缶キャンディ(ヒトツブ カンロ)/1缶550円

白馬・紅馬のデザイン缶に小粒キャンディを詰めた、"ワンコインで買える縁起物"。小粒アップル味とヨーグルト味の2種アソート。

※販売期間：販売中～なくなり次第終了

お年賀フレンチパイ20枚入(コロンバン)/1,620円

バターの香り豊かなパイを、午デザインのパッケージと熨斗付デザインの個包装で仕上げた一品。"1枚ずつ配れる"という実用性も優れた一品。

※販売期間：2025年12月26日（金）～なくなり次第終了

【東京ギフトパレット】

干支菓子「馬九行九(うまくいく)」【東京會舘】/1個720円

「うまくいく(馬九行九)」に願いを込めた、新春だけのエクレア。りんごコンポート×マスカルポーネの優しい甘さが、年初めの特別感を添える。

※販売期間:2026年1月1日～1月7日

冨貴寄 開運干支缶【銀座 菊廼舎】/2,160円

バター不使用の和風クッキーや金平糖、和三盆などに、「午(うま)」の麩焼きが入った冬の限定商品。

※なくなり次第終了

年賀用上生菓子【大角玉屋】/1個410円

紅梅・若松・鶴・亀などの縁起菓子をセットで。

販売期間: 12月中旬～2026年1月上旬

しあわせあんぽーね【京都祇園あのん】/2,295円

古来より厄払いの食べ物とされてきた小豆を丁寧に炊き上げた赤いあんこと、白い自家製マスカルポーネチーズ、特製の紅白もなか種を組み合わせた「しあわせ」スイーツ。

※販売期間:12月26日～

萬久の型ぬきバウム絵馬【まめや金澤萬久】/594円

白馬を描いた絵馬をモチーフにしたバウム。型ぬきしながら食べられる遊び心満載の一品。

販売期間:12月26日～2026年1月6日

金かすてら・干支「午」【まめや金澤萬久】/1,890円

表面に余すところなく金箔を貼った贅沢なカステラに、馬と蹄鉄のカットを施した、年の初めにぴったりのギフト。

期間:12月26日～2026年1月6日

年賀の挨拶、久々の帰省、職場への差し入れ。どんな場面でも「午」をテーマにした手土産は、"縁起を贈る"という行為そのものをちょっと楽しくしてくれる。

東京駅で、"運気を連れて帰る一品"を探してみてはいかがだろう。