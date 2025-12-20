アイドルグループ・SUPER EIGHTの安田章大が主演を務めた“テント劇場”での舞台『愛の乞食』『アリババ』が映像化され、きょう20日19時からPIA LIVE STREAMで配信スタート。19時からは疑似生配信で、演出の金守珍氏らキャストと一緒に楽しめる「ウォッチパーティー」を開催予定だ。

安田章大

『愛の乞食』『アリババ』は、昭和40年代に初演された、アングラ演劇の巨匠・唐十郎の原点ともいうべき作品。この2作を、演劇集団「新宿梁山泊」の代表・金守珍氏が、ロマンあふれるスペクタクルな演出で届ける。映像では、役者たちの汗や表情などを間近でとらえており、テント公演の疑似体験が楽しめる。

さらに今回は、45分を超える、テント公演の舞台裏に密着した特典映像も同時配信。俳優たちの稽古の様子、衣装・大道具・小道具づくり、連日の雨の中、花園神社で自分たちが立つテント劇場の設営、公演の幕間中も衣装のままみんなでセット転換。座長の安田も、新宿梁山泊の仲間と一緒にテント設営とバラシに毎日、ほぼ朝から晩まで参加した。そんな彼らの姿を、2か月以上にわたり、カメラは記録し続けている。

配信版の制作にあたっては、演出の金守珍氏、音響・劇中歌作曲の大貫誉氏の協力のもと、著作権の都合により一部楽曲の改変を実施。それにより多くの人にこの演劇を届けることが可能となった。