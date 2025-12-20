通信カラオケ・JOYSOUNDでは、「新しい学校のリーダーズ×JOYSOUND コラボキャンペーン」を、1月31日まで開催している。

このキャンペーンは、1月1日に公開予定の劇場アニメーション『迷宮のしおり』の主題歌「Sailor, Sail On」(新しい学校のリーダーズ)のリリースを記念して行われるもの。

同映画は、『マクロス』シリーズの河森正治が監督を務める初のオリジナル劇場長編で、スマホの迷宮に閉じ込められた栞と、一方、現実で暴走し始める“もうひとりの自分”であるSHIORIのダブル主人公が織りなす、ポップなエンタテインメント作品となっている。

この作品では、新しい学校のリーダーズのSUZUKAが主人公「栞」と「SHIORI」の二役を演じている。

キャンペーンに参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、「うたスキ」(登録無料)にログインの上、主題歌「Sailor, Sail On」、またはベストアルバム『新しい学校のすゝめ』収録楽曲を歌唱して特設ページから応募。応募した人の中から抽選でサイン入りオリジナル賞品が5人にプレゼントされる。

対象機種は、JOYSOUND X1／JOYSOUND MAX GO／JOYSOUND MAX2／JOYSOUND MAX。