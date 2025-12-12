「すごい好き」「めっちゃ感動して…」池田エライザが大ファンを告白した人物とは?

俳優で歌手の池田エライザが2日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)にゲスト出演。あのの大ファンであることを打ち明けた。

池田エライザ

好きになったきっかけは「全身全霊で歌ってる動画」

バラエティ番組で共演するも、あのに話しかけられなかったという池田。「すごい好きだったんですよ。でも、私がジッと見てたら怖いよねって。今日はあのちゃんのこと見ないように頑張る! みたいな」と明かしつつ、「東京ガールズコレクション」で再会し、「もう会えないのかな? と思って。“歌ってるあのちゃんが大好きです!”って言っちゃって」と回顧。あのは、「まさか声かけてくれるとは思わなかった。“お歌が好きです”って言ってくれたのもすごいうれしかった」とはにかんだ。

あのを好きになったきっかけはSNSだったといい、「あのちゃんの全身全霊で歌ってる動画だったんだけど。それ見て、この子が代わりに叫んでくれたり、歌ってくれたりすることで、生きていける子っていっぱいいるんだろうなって。めっちゃ感動して」と告白。その後も、「自分で書いてますよね? 歌詞。それが本当にすごいって、めっちゃ感動します」と称賛が止まらない池田に、あのは、「そんな……どうしよう? 照れるな～(笑)」と恥ずかしそうだった。

一方のあのも、歌手としての池田について、「YouTubeで弾き語りを上げてて。はじめて歌声聞いて、衝撃だった」「超歌うまい。うまいだけじゃなく、ちゃんと気持ちが入ってるのがすごい。さすが女優さんですし、素晴らしい」と大絶賛。続けて、「好きなアーティストさんは誰ですか?」と聞くも、「う～ん、あのちゃん」と返され、「やめて(笑)。違う、違う。うれしいですけど」と大照れだった。

また、あのの楽曲のなかで、「KILL LOVE」が大のお気に入りだという池田は、「大好きです。もうホントにいつも聴いてます。これはもう私の人生ソングです」と猛プッシュ。あのが、「『KILL LOVE』をドラマ前とかに聴いてくれてるって聞いて、めっちゃうれしかった。ありがとう。これからも、池ちゃんのために曲を作ります」と話すと、池田は、「うわ～ん! うれしい! ありがとうございます」と大感激していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。