もうすぐクリスマス。ケーキにオードブルに、そして欠かせないのがチキンですが、農林水産省の公式X(@MAFF_JAPAN)より「いよいよ来週はクリスマス」というテキストともに投稿されたレシピに多くのツッコミが寄せられています。
【クリスマスを楽しみに🎅】— 農林水産省 (@MAFF_JAPAN) December 18, 2025
いよいよ来週は #クリスマス🎄
クリスマスといえば #シャケ 🐟
なぜかクリスマスにはシャケがよく売れるんだとか、、、#シャケ界隈#さかなの日 pic.twitter.com/0KCUxjfDxl
オススメするレシピは、クリスマス感とはかけはなれた「しゃけチャーハン」。これはこれでおいしそうですが……。材料は、シャケ・卵・ごはんに、ニンニクや調味料を入れたシンプルなものです。なおこの投稿は、8000件以上のいいね、41万件以上の表示と、大きな話題になっています(12月19日現在)。
材料（2人前）
- シャケ：2切れ
- 卵：2個
- ごはん：お茶碗2杯
- にんにく：お好みで！
- ねぎ：少々
- 醤油：大さじ1杯
- ごま油：大さじ1杯
- 塩こしょう：少々
また、水産庁 さかなの日ロゴマーク「いいなクン」からは、「シャケの切り身で「断面が弓型」になっているものは脂乗りがよくトロトロ! 『断面が半月型』のものは骨が取りやすく、食べやすいよ!」「シャケ以外の食材を冷凍チャーハンにすると時短になるよ!」と有益なアドバイスも寄せられています。
この投稿に、「何故か農水省さんから何故かしゃけチャーハンレシピをオススメされて何故か誰も不思議に思わない日本のクリスマス」「毎年、なぜか謎の怪人にSNSが乗っ取られる日本の省庁 もう完全に歓迎ムードで怪人を応援してないか? っていうか何だよラッキーシャケって」というツッコミ多数。
「なぜですかねぇ～」「毎年恒例だなw」ととぼけるようなコメントも。今年もクリスマスには何が起こるか期待しているスーパー戦隊ファンも多いのではないでしょうか。