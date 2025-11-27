サンコーは、東映が制作する『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』とコラボレーションした新製品「クリスマスにシャケを食うためのグリル『飢えたシャケのように』」(7,980円)を、11月26日に数量限定で発売する。サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売を行う。

本製品は、「快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー」とのコラボにより誕生した、クリスマスにシャケを焼くための一人用グリル。

第45話に登場した怪人「サモーン・シャケキスタンチン」が本体横にデザインされ、「クリスマスにはシャケを食え!」という教えを忠実に実践できる仕様だ。

本体のヒーターユニットと取り外し可能なプレートで構成。本体サイズは幅18×高さ10.7×奥行8.6cmで、シャケを焼くのにぴったりなコンパクトサイズ。ヒーターユニットの前面のスライドスイッチで電源や温度のコントロールが可能。無段階切り替えが可能で最大温度は約240度、最低温度は約50度で調整できる。

こだわりのプレートは、余分な油が中央の溝に流れるよう傾斜がついた波型仕様。高い蓄熱性と焦げ付きにくいフッ素加工により、シャケの皮まで美味しく焼き上げる。プレートは丸洗い可能でお手入れも簡単だ。