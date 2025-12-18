東映は、同社が運営する公式YouTubeチャンネル「東映特撮YouTube Official」のクリスマス特別企画として、『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』第45 話ほか人気のクリスマスエピソード3本の無料配信&プレミア公開を実施する。 更に年末年始には特別配信企画として、仮面ライダー・スーパー戦隊の両シリーズから全て無料初配信となる劇場版5本を、期間限定で同じく無料配信&プレミア公開で順次配信する。

2025年クリスマス記念配信

クリスマス特別企画では、2018年放送『快盗戦隊ルパンレンジャーVS 警察戦隊パトレンジャー』第45 話「クリスマスを楽しみに」を今年も配信。鮭の怪人であるサモーン・シャケキスタンチンがクリスマスに街中のチキンを鮭の切り身に変えて暴れ回るエピソードが話題となり、農林水産省の公式X(旧 Twitter)アカウントにも登場。各種SNSでも大バズりのサモーンが登場するクリスマスエピソードを 2025年12月21日11:00にプレミア公開する。

また、同じくスーパー戦隊シリーズから『忍者戦隊カクレンジャー』第45話「慌てん坊サンタ」、そして、仮面ライダーシリーズから『仮面ライダー鎧武/ガイム』第11話「クリスマスゲームの真実」も公開する。

「快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレンジャー」 第45話「クリスマスを楽しみに」

咲也(横山涼)は、かつて助けた颯太から幼稚園のクリスマスパーティーに招待される。喜んだ咲也は、チキン料理を用意すると約束。最近元気がない圭一郎(結木滉星)とつかさ(奥山かずさ)を励ますためにも、魁利(伊藤あさひ)らにも声をかけみんなで盛り上がることに。早速、咲也と魁利は買い出しへ行くが、ギャングラー怪人サモーン・シャケキスタンチンが街中のチキンをサーモンに変えてしまい……。

「忍者戦隊カクレンジャー」 第45話「慌てん坊サンタ」

今日は12月23日。しかし、サンタの国からやってきたあわてもののチビサンタが、1日早くプレゼントを届けにきていた。そんなチビサンタを襲うファンキーな妖怪オオムカデ。一体、なぜオオムカデはチビサンタを狙っているのだろうか?

「仮面ライダー鎧武／ガイム」 第11話「クリスマスゲームの真実」

紘汰と光実は各チームのリーダーに声をかけ、「謎の森でロックシードを多く集めたチームが勝つ」というルールのスペシャルゲームを始めた。参加したのは、龍玄、バロン、黒影、グリドン、ブラーボ。このゲームで、白いアーマードライダーの気を引き、紘汰が森の秘密を探る作戦だった。計画通り、白いライダーが現れ、アーマードライダー達を狩り始める。紘汰は、どこかに防護服の人々の拠点があるはずだと踏んで探すのだが…。

年末年始特別配信～神作だらけのシネマセレクション～

12月28日からは年末年始の特別配信企画として、仮面ライダーシリーズ、スーパー戦隊シリーズより全て無料初配信となる劇場版5本をプレミア公開する。

2025年12月28日11:00プレミア公開の『手裏剣戦隊ニンニンジャーＶＳトッキュウジャー ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ 忍者・イン・ワンダーランド』を皮切りに、『仮面ライダー×仮面ライダー ウィザード＆フォーゼ ＭＯＶＩＥ大戦アルティメイタム』、『セイバー＋ゼンカイジャー スーパーヒーロー戦記』、『劇場版 動物戦隊ジュウオウジャーＶＳニンニンジャー 未来からのメッセージｆｒｏｍスーパー戦隊』、『平成ライダー対昭和ライダー 仮面ライダー大戦 feat.スーパー戦隊』を毎日連続で11:00から1本ずつ公開する。公開スケジュールは下記の通り。

「手裏剣戦隊ニンニンジャーＶＳトッキュウジャー ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ 忍者・イン・ワンダーランド」

配信期間：2025年12月28日(日)11:00プレミア公開～2026年1月10日(土)23:59

「仮面ライダー×仮面ライダー ウィザード＆フォーゼ ＭＯＶＩＥ大戦アルティメイタム」

配信期間：2025年12月29日(月)11:00プレミア公開～2026年1月10日(土)23:59

「セイバー＋ゼンカイジャー スーパーヒーロー戦記」

配信期間：2025年12月30日(火)11:00プレミア公開～2026年1月10日(土)23:59

「劇場版 動物戦隊ジュウオウジャーＶＳニンニンジャー 未来からのメッセージｆｒｏｍスーパー戦隊」

配信期間：2025年12月31日(水)11:00プレミア公開～2026年1月10日(土)23:59

「平成ライダー対昭和ライダー 仮面ライダー大戦 feat.スーパー戦隊」

配信期間：2026年1月1日(木)11:00プレミア公開～2026年1月10日(土)23:59

(C)東映 (Ｃ)石森プロ・東映 (C)石森プロ・東映ビデオ・東映 (C)2016 「ニンニンジャーVSトッキュウジャー」製作委員会 (Ｃ)2012「ウィザード＆フォーゼ」製作委員会 (Ｃ)2021「スーパーヒーロー戦記」製作委員会 (C)2017「ジュウオウジャーＶＳニンニンジャー」製作委員会 (C)2014「仮面ライダー大戦」製作委員会