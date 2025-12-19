ユニクロは12月19日から、キッズ・ベビーの「ヒートテック」「パフテック」が最大16日間お得になるロングランセールを実施する。

キッズ・ベビー「ヒートテック」「パフテック」お得に

ユニクロは、12月19日～31日までの13日間「ユニクロ年末祭」を開催し、続く2026年1月1日～8日までの8日間「ユニクロ新年祭」を開催する。年末祭と新年祭を合わせた開催期間は合計21日間となり、冬の必需品をお買い得価格で提供する、この冬最後のセール期間となる。

21日間の期間中、チラシが更新されるタイミングは計5回(更新日:12月19日、12月26日、12月29日、1月1日、1月3日)。その中でも、キッズ・ベビーの冬を代表する「パフテック」およびリニューアルした「ヒートテック」を対象としたロングランセールを実施する。パフテックは12月19日～2026年1月3日までの16日間、「ヒートテック」は12月19日～31日までの13日間にわたり、お買い得価格となる(限定価格期間の経過後、さらに値下がりする場合がある)。

ベビー向けでは、「パフテックウォッシャブルパーカ」3,990円を2,990円で販売するほか、「ヒートテックコットンクルーネックT」990円を790円で提供する。

キッズ商品では、SNSで話題となった「パフテックウォッシャブルパーカ」(3,990円)のブルーが再入荷し、1,000円引きの2,990円で販売する。また、「ヒートテックUネックTシャツ(9分袖)」(990円)、「ヒートテックタイツ」(990円)、「ヒートテックUネックTシャツ」(990円)はいずれも790円で販売する。

キッズ・ベビー向けヒートテックがリニューアル

今年はキッズ・ベビーのヒートテックが新しくなった。キッズのヒートテックは、子どもの肌へのやさしさに配慮したやわらかな素材を使用しており、メンズやウィメンズと異なる生地で作られている。今季の極暖ヒートテック・超極暖ヒートテックは生地を刷新した。

保温や吸湿発熱機能を持つヒートテックは、薄くて暖かい冬の必需品。ウルトラストレッチの機能で抜群の伸縮性があり、制服や体操服のインナーとして着用しても動きやすいのが特徴だ。外遊びで汗をかいてもドライ機能によって乾きやすく、汗冷えしにくくなっている。冬でも汗っかきな子どもちにうれしい吸湿・放湿、抗菌防臭機能付き。品質表示もプリントすることで、肌あたりのやわらかさを最大に引き出している。今年は「お名前欄」が追加された。

通常のヒートテックの約1.5倍暖かい「極暖ヒートテック」は、肌面にコットン100%を使用している。肌面がふんわり起毛でやわらかな肌ざわり、体にフィットしすぎないシルエットで1枚でも着やすいのが特徴。生地の編み方を一から新しくすることで空気層を多く含み、より肌あたりがやさしい極暖ヒートテックへリニューアルした。暖かさは変わらずに軽い着心地も追及。生地が横方向により伸びるようになり、ストレッチ性もアップしている。

生地の凸部分が赤く、凹部分が青くなる3D形状データを確認すると2025年の生地の凹凸が小さくなめらかになっているのがわかる。

通常のヒートテックの約2.25倍暖かい「超極暖ヒートテック」は、一番暖かいヒートテック。肌面のふんわりと起毛したやわらかな肌ざわりが特徴で、生地に厚みもあるため一枚着のロンＴとしても着られる。生地の編み方を見直してループを長く、ゆるく編成することで空気層を多く含み、暖かさはそのままでより軽やかな、やさしく包み込む着心地へ進化した。真冬の環境下でも、子どもたちが快適に過ごせるようサポートする。

赤ちゃんのための「ヒートテックコットンクルーネックT」が登場

ヒートテックコットンクルーネックTは、肌面に上質なコットンを100%使用した素材を微起毛することで、よりやわらかな肌ざわりに仕上げている。メンズ・ウィメンズ・キッズのヒートテックコットンと違い、より細い番手のコットンを編み、軽く薄手な生地を実現した。肌面に上質なコットンを100%使用したやさしさと、ヒートテックの暖かさが融合した赤ちゃんのためのヒートテックが、赤ちゃんの肌に寄り添いながら成長をあたたかく見守る。