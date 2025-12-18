ユニクロは12月16日、インナー類(ブラ、ショーツ、ボクサーブリーフ、トランクスなど)に関する調査結果を発表した。調査は2025年11月、男女1,000名を対象にインターネットで行われた。

家には何枚ある?「持っているインナー枚数」

持っているインナーの枚数

持っている「インナー所有枚数」について聞いたところ、ボクサーブリーフ/トランクス、ショーツ、ブラともに 「4～6枚」が一番多い結果に。また、ショーツやブリーフ、トランクスなどのパンツ類は第2位に「7～9枚」が来ている一方、ブラに関しては、「1～3枚」が2位と、女性の約4人に1人が「1～3枚」の少ない枚数でやりくりしていることもわかった。

インナーの買い替え頻度

インナーの最長使用年数については、ボクサーブリーフ、トランクス、ブラともに「1～2年未満」が最多の結果に。一方で、3年以上使う人は約20%前後、さらに10年以上使用する人も3%ほどいるなど、インナーは消耗品というイメージが強い中、長期間にわたり着用する人も見られた。

また、インナーの買い替え頻度について聞いたところ、ボクサーブリーフ/トランクスは「半年に1回程度」・「年1回程度」と、男性の約4割が比較的短い サイクルで買い替えを行っている一方、ブラやショーツでは約25%の女性が「買い替え時期を決めていない」と回答。つまり、女性の約4人に1人は、"インナーの状態を見ながら"買い替え時期を判断していると考えられる。

インナーの替え時チェックリスト

毎日身につけるインナー。見た目はまだ使えそうでも、機能や衛生面では買い替えのタイミングが来ていることも。そこで同社は、簡単に確認できる「インナー買い替えチェックリスト」を公開した。

インナーの買い替えサイン

同チェックリストでは、生地がよれてきた場合や、フィット感がなく身体に合わなくなった場合、汚れが落ちにくくなった場合、色あせが目立ってきた場合、生地が薄くなったり破れそうになったりした場合を、買い替えのサインとしている。

そのインナー、何年選手? 販売年の確認方法

インナーの販売年は、洗濯タグまたは商品に記載された括弧()から始まる数字を確認することで把握できる。括弧内の最初の数字が西暦の1桁目を示している。