「うまかっちゃん(ハウス食品)」「チロリアン(千鳥饅頭総本舗)」とコラボしたご当地UTが、12月5日にオープンするユニクロ福岡空港国際線出国エリア店で先行発売された。

展開サイズは、S～XL。価格は1,990円。

ユニクロ福岡空港国際線出国エリア店では12月5日から販売する。12月中旬からは、「ユニクロアミュエスト博多店」「ユニクロ博多口地下街店」でも販売予定。数量限定のため、なくなり次第終了となる。