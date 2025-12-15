ユニクロは12月19日～31日まで「年末祭」を。2026年1月1日～8日まで「新年祭」をユニクロ全店およびオンラインストアで開催する。

ノベルティをプレゼント

12月29日から31日の3日間、1万円以上の購入者限定で「フリースブランケット」を毎日先着でプレゼントする。ひざ掛けや肩掛けに便利なスナップボタン付きで使い方は自由自在。あたたかみのある4色を用意している(色は選べない)。

フリースブランケット

さらに、1月1日から3日の3日間は、1万円以上購入すると、オリジナルデザインの「波佐見焼湯呑み」がもらえる。2個セットとなっており、スタッキング収納が可能な便利アイテムとなっている。

波佐見焼湯呑み

なおノベルティは店舗により配布数量が異なり、当日分がなくなり次第終了する。オンラインストアでは毎日抽選となる。また、20,000円以上購入の場合でも、ノベルティは1点のみとなる。

「たまごっち」とコラボレーション

12月19日、グラフィックTシャツブランド「UT」から、「たまごっち」とのコラボレーションコレクションを発売する。本コレクションは ウィメンズTシャツ4型(1,990円)に加え、初代「たまごっち」のデバイス・パッケージデザインをオマージュしたUTオリジナル「たまごっち」1型(2,990円)を揃えた計5型のラインナップ。Tシャツは初代「たまごっち」のピクセルアートからインスピレーションを受けてデザインした。

©BANDAI

「POPMART UT」に長袖が登場

UTは12月26日、POP MARTの「ザ・モンスターズ」コレクションより、ウィメンズハーフジップスウェットシャツ3柄(2,990円)とキッズのTシャツ4柄(990円)を発売する。

©POP MART & How2work Limited & Kasing Lung.

「＋J」の復刻コラボ再び

過去に好評だった「+J(プラスジェイ)」の特別コラボレーションコレクションの中から、特に人気の高かったアイテムの復刻版を1月1日より発売する。

今回は2009年に発売したメンズとウィメンズのアウター1型ずつと、メンズシャツを4色を用意した。アウターは1人1商品につき1点。ブロードシャツは1人1色につき1点までの販売となる。

冬の代表商品がお買い得価格に

12月19日～25日まで、冬の代表商品をお買い得価格で提供する。

例えば、"薄くて軽くて暖かい"ヒートテックが通常1,290円のところ990円に。クルーネック、Uネック、9分袖や半袖、そしてタイツも含めたヒートテックが感謝祭価格となる。

「ヒートテックボアスウェットパンツ」は3,990円が2,990円に。「フリースジャケット」は2,990円が1,990円。「バギーカーブジーンズ」は3,990円が2,990円となる。