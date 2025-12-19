フジテレビの動画配信サービス・FODとPrime Videoで配信されるドラマ『にこたま』(26日配信スタート、毎週金曜20:00最新話配信 ※FODは第1話無料)の追加キャストが発表された。

このドラマは、渡辺ペコ原作の同名コミックを実写化した作品。2009年に連載が開始され、恋愛観、結婚観、家族観といった身近なテーマを多様な視点で描き、多くの支持を集めた。本作では、恋人、結婚、家族の“当たり前”を根底から揺さぶり、“正解のない愛”に徹底的に向き合う、令和の今こそ必要な挑戦的なラブストーリーを橋本愛、瀬戸康史のW主演で描いている。

出会って12年、なんとなく幸せな日々を過ごす温子(橋本)と晃平(瀬戸)に、晃平の同僚である高野ゆう子(比嘉愛未)も絡んだ3人の葛藤を、日常の風景や季節の移ろいの中で、ポップかつ繊細に映し出す。さらに脇を固めるキャストには、さとうほなみ、鈴木仁、清水くるみ、辻凪子、近藤頌利、高橋克実、キムラ緑子、黒田大輔、筒井真理子と、多彩な実力派が名を連ねている。

今回、物語をさらに彩る追加キャストとして、5人の出演が新たに発表された。晃平の働く「コムラ弁理士事務所」に相談に来るアダルトビデオ制作会社勤務の中西健二役には、幅広い役柄を自在に演じ分ける加治将樹。温子の元同僚・高津役には、NHK連続テレビ小説『虎に翼』の轟太一役で大きな話題を呼んだ戸塚純貴が起用された。

また、温子の主治医である村松医師役を元宝塚トップスターの真飛聖、晃平の友人で良き相談相手の弁護士・生田智役を、自然体な演技が魅力の前原滉が務める。

さらに、飲み会の場で晃平と出会う女性・神村葉月役には、櫻坂46のメンバーとして活動し、モデルや女優としても注目を集める田村保乃が出演する。

あわせて、FODで本作の舞台裏に迫るメイキング映像の配信も決定した。26日20時から、出演者が語る役柄への思いや現場の雰囲気を凝縮した「メイキング ショートver.」を配信。後日には、より詳細な「ロングver.」の配信も予定されている。

『にこたま』あらすじ

東京・谷中の弁当屋で働く温子(橋本愛)と、弁理士の晃平(瀬戸康史)は、大学時代に出会って12年になる。長年同棲している2人は、日々食卓を囲みながら互いの小さな変化に気づける今の関係に満足していた。

そんな中、晃平は同僚の弁理士・高野ゆう子(比嘉愛未)とたった一度、関係を持ってしまう。平穏だった日常が一変し、人生の岐路に立たされた3人。迷い、流され、葛藤しながらも、それぞれが自分たちらしい「家族のかたち」を探していく。

【編集部MEMO】

原作の渡辺ペコ氏は「原作漫画の『にこたま』は十数年前の作品です。漫画家として今より更に経験も自信もなく、試行錯誤しては落込み、の日々でした。そのような原作を、こんなに華やかで実力のある俳優さん達と誠実なスタッフさん達が、今新たに形にして下さる機会に感謝しています。十年以上経ってこんな幸運を頂けるとは。原作を読んでくださった方も、全く知らない方も、新しい『にこたま』の世界を楽しんで頂けたら嬉しいです」とコメントしている。

(C)渡辺ペコ／講談社／フジテレビ