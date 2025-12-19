映画『それいけ！アンパンマン』過去2作品が、2026年1月16日から全国のイオンシネマにてリバイバル上映されることが決定した。

リバイバル上映が決定したのは、1999年に公開された映画『それいけ！アンパンマン 勇気の花がひらくとき』と、2006年に公開された映画『それいけ！アンパンマン いのちの星のドーリィ』の2本。

『勇気の花がひらくとき』では、エンディングテーマ「勇気りんりん」の歌詞にも登場する「勇気」について。そして、『いのちの星のドーリィ』では、主題歌「アンパンマンのマーチ」で歌われる「なんのために生まれて なんのために生きるのか」という、シリーズの重要なテーマに迫る2作品となっている。

上映期間

映画『それいけ！アンパンマン 勇気の花がひらくとき』2026年1月16日(金)～1月29日(木)

映画『それいけ！アンパンマン いのちの星のドーリィ』2026年1月30日(金)～2月12日(木)

入場者特典：オリジナルステッカー

映画『それいけ！アンパンマン 勇気の花がひらくとき』：1月16日（金）～

映画『それいけ！アンパンマン いのちの星のドーリィ』：1月30日（金）～

※数量限定 ※1回の鑑賞に対して1人ひとつプレゼント

(c)やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV (c)やなせたかし／アンパンマン製作委員会2006