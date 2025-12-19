「強烈な…」ディーン・フジオカ、徹夜で早朝撮影に向かうことになった理由

俳優のディーン・フジオカが16日、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』(毎週火曜21:00～)の囲み取材会に、大泉洋とともに登壇した。

16日に最終回を迎えた同作。SNSでは「ラストがよかった」「素敵な作品」「大号泣した」と絶賛のコメントが多く寄せられている。

自らの目的のために恐ろしい計画を実行しようとする兆(岡田将生)と、それを阻止しようとする文太(大泉洋)らBit5、市松(北村匠海)らYoung3のクリスマスマーケットでの攻防に、息をのんだ視聴者も多かっただろう。

そんな多くの視聴者をハラハラさせたクリスマスマーケットのシーンの撮影の裏では、とあるハプニングもあったという。

最終回を目前に控えて行われた囲み取材会で、同シーンの撮影についてディーンは、「朝からあくびをしていたら、大泉さんから『これを飲んだら眠くなくなる』という強烈なボトルを2本いただきまして……」と振り返る。

眠気を抑えるために現場で飲んでみたそうで、「試しに1本飲んでみたんですよ。でも全然目が覚めなくて(笑)。効かないなぁなんて思っていたら、家に帰ってから眠れなくなっちゃって! 翌日が4時起きとかだったんですけど、眠れなくなって、そのままオールですよ!」と徹夜で翌日の撮影に向かったことを明かした。

これには大泉も、「すごい怒られました。2本あげたんですけど、(1本は)いらないですと、返されました(笑)」と大爆笑。しかも、翌日の撮影現場には大泉の姿はなかったそうで、「私はわりと撮影が早くに終わったもんだから(笑)。かわいそうなことをしました」と 笑いを誘っていた。