大泉洋、互いに出演ドラマを褒め合う「日曜劇場」出演女優とは

俳優の大泉洋が16日、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』(毎週火曜21:00～)の囲み取材会に、ディーン・フジオカとともに登壇した。

きょう16日に最終回を迎える心境について聞かれると、大泉は「とても反響の大きい作品。なかなか自分の身内や周りが盛り上がってくれる作品っていうのは少ない」と前置きしつつ、「12月頭に、北海道の事務所・オフィスキューのファンミーティングがあったんですが、そこに出演する所属タレントがみんな、私の周りに集まってきて、『私の考察を聞いてください!』と予想をぶつけてくれた」と、反響を明かした。

また、反響は芸能界の友人からも届いたそうで、大泉は「私はこの作品も好きですが、案外、『ロイヤルファミリー』(TBS)も好きだったもんですから(笑)。『ロイヤルファミリー』には松本若菜が出ていたので、お互いのドラマも褒め合っていたんです」と話す。

「『このシーンの若菜ちゃんはよかったね～』なんて話していたら、若菜ちゃんは四季(宮崎あおい)の本当の旦那は兆(岡田将生)じゃないかと、相当早い段階で気づいていて。1話くらいで言われたもんだから悔しくなっちゃって!」と笑いを誘っていた。

