しなの鉄道は、ダイヤ改正を行う2026年3月14日の始発から、全線全駅で交通系ICカード「Suica」のサービスを開始すると発表した。あわせて1円単位のIC運賃も導入する。

しなの鉄道の車両SR1系

「Suica」はしなの鉄道線と北しなの線の全駅で利用でき、JR東日本の首都圏「Suica」エリアとも相互利用を行う。これにより、しなの鉄道全線と首都圏「Suica」エリアを1枚の「Suica」で利用できるようになる。軽井沢駅と上田駅に「Suica」対応の自動改札機を設置し、他の駅に簡易「Suica」改札機を導入する。

「Suica定期券」「モバイルSuica定期券」にも対応する。通勤・通学定期券のほか、しなの鉄道線または北しなの線とJR東日本の路線をまたぐ連絡定期券も対象となる。「Suica」の発売は軽井沢駅、小諸駅、上田駅、屋代駅、長野駅、豊野駅で行う。

サービス開始に合わせ、きっぷ運賃より安いIC運賃も設定。IC運賃は1円単位とし、きっぷ運賃の消費税転嫁方法を四捨五入から切上げに変更することで実施運賃を改定する。例として、営業キロ1～3kmはきっぷ190円に対しIC運賃189円、4～6kmは「Suica」サービス導入後のきっぷ運賃240円に対し、IC運賃231円となる。

「Suica」導入にともない、往復乗車券や普通回数乗車券など一部乗車券は3月13日で発売を終了。お得なきっぷとして発売している「軽井沢・長野フリーきっぷ」は同日をもって紙での販売を終了し、翌日からデジタルチケットで販売するとしている。