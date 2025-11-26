ハンバーガーショップ「ロッテリア」は11月26日より、「苺フェア」を期間限定で開催する。

今年の「苺フェア」では、“あまおう”や“とちあいか”を使用したスイーツなど、苺づくしの新商品4品を販売。

まずは、“あまおう”ならではの味わいを存分に楽しむことができるパフェのようなシェーキ「～ベリーマカロン付き～ ごろっと苺パフェシェーキ」が登場。濃厚な甘みと酸味のバランスが絶妙な“あまおう”の果汁入りシロップを使用したシェーキに、口どけの良いホイップクリームや苺の果肉がごろっと入ったソース、ベリーマカロンがトッピングされている。価格は490円。

また、“とちあいか”の濃厚な甘みと練乳のコクがマッチしたワンハンドスイーツ「苺ミルクパイ」もラインアップ。“とちあいか”のピューレを使用した苺クリームと練乳クリームの二層のフィリングを、サクサク食感のパイ生地で包んでいる。価格は250円。

さらに、苺の果肉がごろっと入ったソースとホイップクリームに、サクッともちもち食感のチュロをディップしていただく「ディップチュロ ごろっと苺」も登場。価格は290円。

また、フェア限定フレーバーのシェーキとして、“あまおう”の果汁入りシロップを使用した「シェーキ あまおう苺」もラインアップされている。価格は290円。

いずれも、2026年1月上旬まで一部店舗を除く全国の「ロッテリア」で販売される。