6月は雨天も多く、おうち時間が増えるタイミング。そんな時に、アマプラで観たい作品5選をご紹介!

Prime Videoは29日、6月から配信が開始される作品を発表。実写邦画歴代1位の『国宝』や、『VIVANT』など名作・人気ドラマ100作品が配信開始となる。

今、観るべき作品とは...?

『国宝』

あらすじ

後に国の宝となる男は、任侠の一門に生まれた。この世ならざる美しい顔をもつ喜久雄は、抗争によって父を亡くした後、上方歌舞伎の名門の当主・花井半二郎に引き取られ、歌舞伎の世界へ飛び込む。そこで、半二郎の実の息子として、生まれながらに将来を約束された御曹司・俊介と出会う。正反対の血筋を受け継ぎ、生い立ちも才能も異なる二人。ライバルとして互いに高め合い、芸に青春をささげていくのだが、多くの出会いと別れが、運命の歯車を大きく狂わせてゆく...圧巻のクライマックスが、観る者全ての魂を震わせる。

ポイント

なんと言っても、注目の作品。スクリーンで観た感動をもう一度、味わいませんか? 「2回目、3回目であのシーンの意味が分かった」といった声も寄せられる作品だからこそ、改めてじっくり鑑賞したい作品。

6月6日(土)から見放題独占配信

Prime Originalドラマ『クロエマ』

(C)海野つなみ／講談社 (C)2026 WOWOW

あらすじ

恋も仕事も家も一度に失った30歳のエマ(杉咲花)は、謎めいた資産家・クロエ(多部未華子)の屋敷に辿り着き、ひょんなことから同居生活とクロニクルカード占いの店を始めることに。性格が正反対のふたりが、さまざまな悩みを抱えた相談者たちの言葉の奥に潜む本当の問題や謎へと迫る。

ポイント

『逃げるは恥だが役に立つ』で大人気を博した漫画家・海野つなみ氏の最新連載作品の実写ドラマ作品を今泉力哉監督が手掛ける注目作。脚本は今泉かおり氏が務め、Prime Originalドラマ『1122 いいふうふ』でも話題になったタッグが復活する。

杉咲花は今年放送された今泉監督のドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』に出演し、SNSを始め大きな話題を呼んだ。期待大の作品だ。

6月12日(金)から独占配信

『残念ながら明日も出勤です!』

Prime Video

あらすじ

人間関係に疲れ果てようが、失恋しようが、雷が鳴ろうが、嵐が吹き荒れようが、翌朝も出勤する人々を描いたラブコメディ。仕事に疲れ果て、定時退社後に食べるフライドチキンとビールが唯一の楽しみだった会社員のチャ・ジユン（パク・ジヒョン）と、社内で最も避けられているリーダーのカン・シウ（ソ・イングク）。やむを得ず協力して仕事を進めることになった二人の間の予想外の化学反応と、心の距離が徐々に縮まっていく様がていねいに描かれる。

ポイント

今注目の韓国ドラマがAmazon Primeで独占配信。主演は『ブラームスは好きですか?』にも出演するパク・ジヒョンと、多彩な役で活躍し、歌手としても精力的に活動するソ・イングクという、美男美女が織りなすラブストーリーに胸キュン間違いなし。

6月22日(月)から独占配信

『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』

あらすじ

おかしと人間が仲良く暮らすスイーツランドで世界的な人気を誇るスーパーアイドル「たべっ子どうぶつ」。世界征服を目論む「わたあめ軍団」に捕らわれたぺがさすちゃんを救いだすため、戦闘力ゼロのたべっ子どうぶつたちが大冒険を繰り広げる。

ポイント

あの「たべっ子どうぶつ」が映像化?! 1978年に発売されたロングセラーのビスケットをアニメ映画化し、声優はTravis Japan・松田元太が主演を務める。「たべっ子どうぶつ」を片手に癒やしの時間を送れそうな作品も要チェック。

6月1日(月)から見放題独占配信

夜ドラ『ミッドナイトタクシー』

(C)NHK / WOWOW

あらすじ

夜の東京を走るタクシーのドライバーで、なぜか乗客にその夜の風景を思い出させる不思議な空気をまとった29歳の蘭象子(古川琴音)。恋人同士や訳ありの乗客たちの人生の“通過点”にそっと寄り添いながら、いつしか彼女自身も30歳という節目に向かって自分の探しものを探し始めていく。

ポイント

向田邦子賞を史上最年少で受賞した兵藤るり氏のオリジナル脚本、古川琴音が主演を務める。しっとりとした雰囲気が、6月の雰囲気に合いそうな作品。今年も折り返しのタイミング。落ち着いた気持ちで、自分を見つめ直したい、そんな方にオススメの作品。

6月9日(火)から見放題配信

ほかにも注目作品が続々

6月にPrime Videoで配信が開始される作品を一部ご紹介。

2026年6月1日(月) 配信開始

映画『アイネクライネナハトムジーク』

映画『イエスタデイ』

映画『さらば、わが愛／覇王別姫』

映画『ミニオンズ』

ドラマ『海に眠るダイヤモンド』

ドラマ『御上先生』 ほか



2026年6月8日(月) 配信開始

ドラマ『Eye Love You』

ドラマ『凪のお暇』

アニメ『黒子のバスケ 第1期』『黒子のバスケ 第2期』『黒子のバスケ 第3期』 ほか



2026年6月15日(月) 配信開始

ドラマ『王様に捧ぐ薬指』

ドラマ『表参道高校合唱部!』

ドラマ『恋はつづくよどこまでも』

ドラマ『VIVANT』

ドラマ『流星の絆』 ほか



2026年6月22日(月) 配信開始

ドラマ『美男ですね』

ドラマ『カルテット』

ドラマ『重版出来！』

ドラマ『ダメな私に恋してください』 ほか



2026年6月29日(月) 配信開始

ドラマ『桜蘭高校ホスト部』

ドラマ『ブラックペアン』 ほか

