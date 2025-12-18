パリ五輪柔道女子48キロ級金メダリストの角田夏実が、20日放送のMBS『ごぶごぶ』(毎週土曜13:54～)に出演する。

角田夏実と浜田雅功

『ごぶごぶ』は、ダウンタウン・浜田雅功、毎回替わる相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う番組。

20日の放送は、2021～2023年に世界柔道選手権48キロ級3連覇達成、2024年にパリ五輪・柔道48キロ級で金メダルを獲得するなど、48キロ級で世界のトップに君臨してきた日本女子柔道の実力者、角田夏実が相方として登場する。

今回は「ごぶごぶ初上陸の町 シリーズ!」。番組の中で行ったことのない町で地元の人のおすすめ情報をもとに、角田にピッタリのスポットを巡る。シリーズ第2弾となる今回は大阪市“住吉区”。オープニングは南海電鉄「住吉大社駅」前からスタートする。

浜田は開始早々「なんで住吉? 遠かってんけど」と不満を口にする。向かった先で待っていたのは、パリ五輪・柔道金メダリストの角田夏実。千葉県出身の角田に、浜田は「大阪とか関係ないでしょ?」と聞くが、去年、角田が住吉警察署の一日署長を務めていたという意外なご縁が判明する。慣れないバラエティロケ＆浜田との2ショットに「オリンピックより緊張します・・・」とガチガチの角田。

今回は「一日署長でお世話になった住吉のおすすめスポットを浜田さんと巡りたい」という角田のために、「ごぶごぶ初上陸! 「住吉」に来たならここは外せない! 地元民のおすすめスポット巡り」と題し、“住吉”を巡っていく。

最初の地元民おすすめスポットは1935年創業の洋食店「洋食やろく」。基本取材はNGだが、“ごぶごぶ好き”の店主の計らいで今回は特別に取材許可が下りた。名物は創業当時から提供していた「玉子コロッケ」。その名の通り、ジャガイモを一切使用せず、玉子が主役のコロッケで一番人気のメニュー。玉子コロッケを食べた角田は「美味しい! 不思議な感覚」と感動する。コロッケ好きの浜田からは「こんなん初めてや! 生意気な味!」と独特な食レポが飛び出す。

続いて角田が一日署長を務めた住吉警察署へ。浜田は「ちょっと警察はごめんなさい・・・入ったら出てこられへん」と渋りながらも角田の“お礼訪問”に同行。署長室で“警視・角田夏実”と書かれたネームプレートを見つけた浜田は「そんな肩書き持ってんの!? プロフィールに書きや!」と驚く。角田はお礼の品としてごぶごぶステッカーをプレゼントするが、署長は「あと2、3枚・・・」とおねだり。これに浜田は「厚かましいな!」とツッコむ。

2つ目の地元民おすすめスポットは住吉を代表するスポット「住吉大社」。毎年初詣に行く角田に対して、浜田は「一回も行ったことがない」という。お参りをした後は角田がいつも引くというおみくじを引く。「凶を引くことが多いんです」という角田だったが、なんと大吉を引き当てる。「こいつ大吉引きやがった!」という浜田の運勢は!?

最後には住吉大社の中にある武道館へと移動し、角田の代名詞“巴投げ”を見せてもらう。柔道有段者も太鼓判を押す見事な巴投げを披露した角田の前に体重170kgの芸人・もっちが登場。角田は体重差122kgの最強の刺客と柔道対決を行うことに。果たして勝負の行方は!?

