歌手の近藤真彦が、6日放送のMBS『ごぶごぶ』(毎週土曜13:54～)に出演する。

近藤真彦と浜田雅功

『ごぶごぶ』は、ダウンタウン・浜田雅功、毎回替わる相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う番組。今回の相方は、近藤真彦。ドラマ『3年B組金八先生』でのデビューから瞬く間にトップアイドルへと駆け上がり、カリスマ性と圧倒的な存在感で日本中を熱狂させたエンターテインメント界のレジェンドだ。

今回のオープニング場所は大阪城北詰。浜田は相方の顔を覗き込むなり、「マッチ!? 嘘やん、マジで? こんなとこ来る?」と近藤の登場に驚きを隠せない様子。1年以上会っておらず、ガッツリ2人きりでの仕事は初だといい、近藤は「めっちゃ楽しみなんで」と浜田とのロケに期待を募らせる。最近になって町中華にハマり、通い詰めているという近藤。しかし大阪では町中華に行ったことがないということで、今回は「マッチが初大阪ロケで『舌にも絶妙にマッチ』マッチと大阪町中華スペシャル!!」と題し、お笑い界のスター“浜ちゃん”×アイドル界のスター“マッチ”のレアで豪華なツーショットで「大阪 町中華の名店」を巡っていく。

まず向かったのは大阪城北詰にある昔ながらの町中華で、“安い・ウマい・早い”の3拍子揃ったメニューが並び、連日行列が絶えない隠れた名店。1軒目の町中華へ向かう道中に近藤の入店時の流儀について話していた2人は、早速その流儀に倣い大きな声で挨拶して入店する。このお店の一番人気のメニューは「メニューに載っていない“裏メニュー”」。2人に提供されたお店一番人気の“裏メニュー”とはいったい!? 料理を食べていると近藤が「餃子ある?」と急遽追加オーダー。なんでもマッチ流の餃子のオススメの食べ方があるらしく、序盤から振り回されっぱなしの浜田は「なんなんもう。めんどくさい男やな」と言いつつマッチ流の食べ方を実践する。

次に向かったのは堺筋本町で愛される町中華で、特にランチタイムのお得な麺が大人気のお店。また、人気の秘密である元気いっぱいの名物ママも登場し、その名物ママの洗礼に浜田と近藤がタジタジになる珍しい展開に。

さらに、芸能生活45周年を迎えた近藤を徹底解剖するトーク企画「マッチ徹底解剖トーク」では、アイドル全盛期の“禁断の恋愛事情”を赤裸々に告白する。超意外な連絡先交換の方法から、お忍びデートの行き先も暴露する。

続いて向かったのは上本町にある「焼き餃子」で人気の町中華。人気の、口に入れると肉汁が溢れ出すジューシーな焼き餃子を食べた近藤は「確かに中から肉汁が出て美味しい!」と大阪で大人気の餃子にご満悦。

「マッチ徹底解剖トーク後半」では、近藤が「恩人」だという“関西の大御所”について語る。すると浜田から「せっかく大阪おるんやし電話しよや」と無茶ぶりが飛び出す。浜田の無茶ぶりで電話をかけることになった近藤。ノンアポ電話で恩人と30年ぶりに再会を果たす!?

その他、伝説となったデビュー作のドラマ『3年B組金八先生』での恩師との撮影裏話、先輩アイドルとのまさかの争いなど、近藤が本音をぶっちゃけまくる。

