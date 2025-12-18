トムス・エンタテインメントはクリスマスのスペシャル配信として、「『巨人の星』聖夜祭 Presented By 星飛雄馬」と銘打ち『巨人の星』第92話を12月24日夜10時よりYouTube「TMSアニメ公式チャンネル」にて無料公開を行う。

『巨人の星』第92話「折り合わぬ契約」は、ライバルから「野球ロボット」と呼ばれトラウマになった星飛雄馬が人間らしいことをしようと企画したクリスマスパーティーのエピソードが含まれる。飛雄馬の親友・伴宙太の「何がクリスマスじゃぁい!」というセリフや、誰も来ず一人クリスマスを過ごす飛雄馬の様子を描いた、クリスマスらしいエピソードだ。

なお24日の動画公開を前に、YouTubeの公式からは「クリスマス当日に「#なにがクリスマスじゃあああああい」と一緒に叫びましょう! また、今年も本編終了後【語れるチャット】10分間大開放です。星と燃える心で乾杯★」と盛り上げる気満々のコメントも寄せられている。

SNSでは「星飛雄馬のクリスマス 悲しいな」「去年のクリスマスに見て鬱になったやつだ」「公式がコレなの草」「人のこころないんか」と期待の声が続々。今年のクリスマスイブは、『巨人の星』とともに過ごしてはいかがでしょうか。