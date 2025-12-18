フジテレビ系バラエティ番組『酒のツマミになる話』(毎週金曜21:58～)が、19日に最終回を迎える。

千鳥の大悟

“お酒の席が盛り上がれば何をしゃべってもOK”というルールの下、普段言えないような悩みや失敗談、心に秘めた本音を語り合う同番組。最終回の宴で話題に上がったのは、“花束をもらう瞬間”についての本音。収録終わりやイベント、誕生日やクランクアップなど、節目の場面で手渡される花束だが、伊藤俊介(オズワルド)は、その光景に対して抱いてきた率直な気持ちを明かしていく。

決して否定したいわけではないが、花束を受け取る側の“その後”まで想像すると、少し考えてしまう瞬間があるという。その感覚に、スタジオからは共感の声もあれば、「やっぱり花をもらうとうれしい」という意見も飛び出す。犬飼貴丈や花澤香菜ら“花束肯定派”の考え方、ローズが語る「花に込められる思い」、さらには近藤春菜の思わぬエピソードまで加わり、トークはみるみると盛り上がっていく。感謝の気持ちをどう渡すのが正解なのか――優しさと笑いが入り混じるトークに注目だ。

川島明(麒麟)が切り出すのは、誰もが一度は使ったことのある“小学校の家庭科で使っていた裁縫箱”の記憶。当時は当たり前だったものが、改めて思い返すと強烈な個性を放っていたという。

そこから話題は一気に世代論へ。男子と女子で選ばされていたデザインの違い、なぜか変わらない“男子向けモチーフ”、そして時代とともに変化していく女子側のラインナップ。近藤千尋の鋭い視点や、大悟の少年時代の思い出も重なり、スタジオは懐かしさに包まれていく。

裁縫箱だけでなく、粘土箱などの学用品にまつわる記憶も次々と呼び起こされ、「あったあった」とうなずきたくなる話が止まらない。何気ない道具一つで盛り上がる。

約4年9カ月にわたる放送のラストを飾るトークは、千鳥・大悟の“飲み会トークの原点”ともいえるテーマ。『酒のツマミになる話』が5年近く大切にしてきた空気感をそのまま閉じ込めた、最終回にふさわしいラストトークとなっている。

ほかにも、神田愛花、ツートライブ(たかのり、周平魂)、鳥谷敬、森香澄はじめ、番組を彩ってきたゲストたちの“ここでしか聞けない素顔”が次々と明らかになる。

【編集部MEMO】

大悟は、番組終了発表の際、「ノブとも話し合った結果、『酒のツマミになる話』、やめま～す」と宣言し、「面白くなければテレビじゃない、フジテレビ」とガッツポーズを見せ、「ありがとうございましたっ」と締めた。

