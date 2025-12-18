キングジムは、転写フレークシール「KITTA FLAKE ハナウタ」(638円)の予約販売を、キングジムの通販サイト「HITOTOKI」で現在受け付けている。

「KITTA FLAKE ハナウタ」は、元から箔押しされているような仕上がりが楽しめる転写シール。フレーク形状でカットする必要がないため、指で擦るだけで箔押しのような転写が楽しめる。また、ケースがついているためコンパクトでばらけず、持ち歩きもできる。

お花やリボン、パターン柄まで、様々な15種類の柄が1枚ずつ入っているので、あれこれ貼る場所を考えるのも楽しそうだ。

SNSではこの「キングジムさん、ここ数年センスがよろしい…」「これは！これは素敵可愛い！！！」「かわいいー！テンション上がる…！！！」と絶賛の声が続々。また「これ本当に楽しみではよ欲しい百均のパウダーケースに貼りたい」「こういうの、虎とかドラゴン柄作ってくれないかな…ネイルに使いたいの」と、使い方のアイデアも寄せられています。