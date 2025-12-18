お気に入りのNo.1ホスト、お金にだらしない母親…ドラマ『略奪奪婚』追加キャスト発表

テレ東のドラマ『略奪奪婚』(2026年1月6日スタート 毎週火曜24:30～25:00)の追加キャストが発表された。

松本大輝、川島鈴遥らの出演が決定

千春(内田理央)が利用する元ホストのナオ役に松本大輝、司(伊藤健太郎)の病院の事務員・梅田亜衣役に川島鈴遥、えみる(中村ゆりか)の元カレで人気ライバーの海斗役にはISSEIが決定。

さらに、千春のお気に入りでNo.1ホストのヒロキ役を小野塚勇人、司の母親で司の兄の隆に熱い愛情を捧ぐ相葉藍子役を街田しおん、お金にだらしなく実の娘である千春のお金を頼りにしている佐久間早苗役を野村真美が務める。

キャストコメントは以下の通り。

松本大輝

ナオ役を演じさせていただきます、松本大輝です。ナオは千春の復讐に条件を出して協力していく、登場人物では珍しく悪いことや最低な事をしてるのになんだかんだ憎めない良いやつかも…と視聴者の皆様に思っていただける役だと思います。悪い部分や可愛い部分を持ち合わせてるナオを丁寧に演じていきたいと思います。千春の復讐は叶うのか、略奪奪婚最後まで是非ご覧ください!

川島鈴遥

誰かを愛することも、自分を愛することも簡単じゃない。他者から見ると不恰好な関係性でも、登場人物たちは必死に、そしてまっすぐに生きていると感じました。梅田としてこの作品に参加できることをとても嬉しく思います。心を込めて演じます!

ISSEI

海斗役を演じさせていただきます、ISSEI です。僕が演じる海斗は、人気ライバーで、配信で見せる明るく親しみやすい一面と、その裏に隠された“もう一つの顔”を持つ二面性の人物で、ドラマの鍵を握る注目ポイントになっております。どんな結末になるのか是非、最後までご覧ください!

小野塚勇人

作品の見どころとしましては、人間それぞれ欲望、愛、それを埋めるための自傷的な行動なども含めて、すごくそれぞれがいい意味で醜く足掻いていてとても人間的なドラマだなと思いました。僕の役としては No. 1 ホストということで、普段なれない自分に酔った演技というものに挑戦しました。是非観てください!!

街田しおん

登場人物全員が心に闇をかかえていて、激しい展開に目が離せません。ドロドロながらも切なく激しく楽しめるドラマになりそうです。私も今回のような役は初挑戦。楽しみながら演じさせて頂いてます。是非ご覧下さい!

野村真美

今回演じさせていただくのは、主人公千春の母親役。今まで演じた事のない役。そうめちゃくちゃな母親です。思い切り楽しんで演じようと思っています。人と人との心のぶつかり合い、人間の本性が描かれている繊細で刺激的な作品。是非、ご覧下さい。

