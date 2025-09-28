timelesz橋本将生&恒松祐里に対して記者が感じた“人柄の良さ”　ドラマ『ひと夏の共犯者』記者会見

テレビ東京のドラマ『ひと夏の共犯者』(10月3日スタート 毎週金曜24:12～)の記者会見がこのほど、都内で行われ、橋本将生(timelesz)、恒松祐里が登壇した。2人の人柄の良さがうかがえる、質疑応答やフォトセッションの対応に、会場は終始あたたかな空気に包まれていた。

フォトセッションで新鮮だった光景

ドラマの記者会見や芸能イベントを取材していると、とりわけ感じの良さがにじみ出る人がいる。ステージの登降壇、スタッフへの対応、記事を読む読者への心配りと、理由はさまざまだし、個人的な感じ方の話になるが、そういう何かに心を動かされたときは、「いい記事にしたい」と強く思う。橋本と恒松は、まさにそんな2人だった。

最初にそう感じたのは、会見冒頭に行われたフォトセッションのとき。ドラマタイトルの入ったパネルの持ち方や角度、高さをカメラマンから指示された恒松が、「ありがとうございます!」とお礼を伝えたのだが、会見取材であまり見ない光景だなと思った。照明の反射でパネルが光るのを防ぐなど、写真をキレイに撮りたいカメラマン側がお礼を言うのは分かるし、そうすべきだろう。実際、指示を出したカメラマンも、「細かくてすみません!」と恐縮しながら、お礼を伝えていた。

なので、本来はその指示を受ける側がお礼を言うような場面でもなく、恒松の返事が新鮮に感じた。しかも、語尾に「!」を置くのがぴったりな、気持ちのいい発声なのがまた良い。これは勝手な深読みだが、「(ドラマのタイトルがしっかりと写るように調整してもらって、)ありがとうございます!」という意味合いだったのなら、演者として素晴らしいと思う。質疑応答で披露するエピソードもおもしろかった。

timeleszメンバーのコメントに感じたこと

一方の橋本も、穏やかな空気感をまとうたたずまいが素敵なのと同時に、元気でピュアな一面が見えたのも印象的だった。司会を務めた中根舞美アナウンサー(テレビ東京)が、「お二人からご挨拶をいただいたところで、まずは私から代表質問をさせていただきます」と、会場全体に向けた説明をした際に、「はい!」と一人丁寧に返事をしたり、質問をした記者のほうへ身体の向きを変えて、しっかりと向き合うようにその質問に答えたり、人の良さが伝わってきた。

また、会見の中で「自分の二つの顔」を発表する企画を行った際、橋本は「(timeleszのメンバーから)『最初はクールだと思ってたけど、全然クールじゃない』というふうに言われます。言葉を選ばずに言うと……『バカだよね』みたいな(笑)。僕はバカだとは思ってないんですけど!」と話していた。このコメントを聞いたときも、timeleszのメンバーは親しみやユーモアを込めて、こうした表現を使っているが、彼の真っ直ぐな性格のことを言っているのではないだろうかと思った。

会見は終始、橋本と恒松の人柄を映したようなあたたかい時間で、ほかの記者たちの表情も柔らかかった気がする取材だった。

ドラマ『ひと夏の共犯者』あらすじ

「最愛の推しは、殺人犯かもしれない……」。大学生の主人公・岩井巧巳(橋本将生)が、推しのアイドル・片桐澪(恒松祐里)との夢のような同居生活を送るうちに、彼女の中にはもう1つの人格「眞希」がいることに気が付く。巧巳は裏の顔である眞希に惹かれるようになり、彼女のために全てを捧げ“共犯”となる道を選ぶ――。