ドムドムフードサービスは12月19日、「今夜は まいたけバーガー」(単品950円、セット1,350円)を全国のドムドムハンバーガーで発売する。

まいたけ200グラムを大胆に挟んだ、ごちそうのようなバーガーが今年も期間限定で登場する。同商品には、肉厚な雪国まいたけを使用している。まいたけをさっと素揚げし、ジューシーなパティ、てりやきソースとあわせた。バーガーから飛び出るほどボリュームのあるまいたけが特徴で、深い香りとシャキシャキとした食感を楽しめる。

なお、浅草花やしき店・市原ぞうの国店では単品の販売となる。

また、一部店舗にて期間限定で「まいたけナゲット」(3ピース320円)を販売する。サクッとした食感とまいたけの香りが楽しめるサイドメニューで、メンチカツのように肉にも引けを取らないほど、しっかりとした食感と味わいに仕上げた。きのこを使用しているためヘルシーでありながら、満足感も得られる商品となっている。

販売店舗は、東習志野店、野田運河プラザ館店、イオン海浜幕張店、イオンスタイル赤羽店、東大島店、大泉学園店、小平店、金沢八景店、上溝店、千船駅店、吹田店、深井店、湊川店、姫路広畑店、笹丘店となる。