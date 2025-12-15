12月17日から、グラコロとしては初めての2つ目の期間限定「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」が発売される。これまで定番のグラコロと期間限定グラコロの2種類のみの販売だったが、今年は期間限定グラコロの第2弾が登場する。

今年は2つの「期間限定グラコロ」が楽しめる!?

「グラコロ」が初めて登場したのは1993年。「町の洋食屋さんのグラタンコロッケ」というコンセプトで開発をしたのが始まりだ。発売当初は「グラタンコロッケバーガー」という名前で発売をしていたが、2007年から名称を「グラコロ」に変更。1995年からは冬限定として販売を開始し、以降はマックファンから"冬の風物詩"として愛され続けている。

2024年にはホワイトソースにチーズのコクを加え、ソース自体もクリーミーに進化するなど初めてリニューアルも実施。もちろん、エビとマカロニ入りのクリーミーな味わい、シャキシャキのキャベツはそのままだ。

さらに今年はグラコロ史上初めての取り組みとして、2つの期間限定商品を2回に分けて販売する。

毎年登場する「グラコロ」は11月26日の発売から12月下旬まで販売。期間限定商品第1弾の「コク旨ビーフデミグラコロ」は12月16日まで、第2弾の「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」は12月17日からされる。

メディア向け発表会に登壇した、日本マクドナルド マーケティング本部の小嶌伸吾氏は、「新商品を2段階に分けて販売することで、より多くのお客様に何度もグラコロを楽しんでいただきたい」と話す。

日本マクドナルド マーケティング本部 小嶌伸吾氏

「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」の味は?

12月17日から登場する「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」は、「グラコロ」にビーフエキスを使用した濃厚なデミソースと、パルメザンチーズのコクにトリュフが香るタルタルソースを合わせた贅沢なメニュー。

デミソースとタルタルソースと2種のソースが重なることで見栄えもかなり特別感があり、グラコロよりもさらに食べ応えと満足感が格段に上がっている。優しい味わいのグラコロと濃厚な2種のソースはまさに冬の美味しさが詰まった幸せの味だ。

日本マクドナルド マーケティング本部メニューマネジメント部の吉田真子氏は「トリュフの風味が感じられるのでご褒美感があります!」と自信をのぞかせる。

日本マクドナルド マーケティング本部 メニューマネジメント部 吉田真子氏

一緒に食べるなら、同じく12月下旬まで限定の「シャカシャカポテトローストガーリックバター味」がおすすめ。濃厚で香ばしいローストガーリックバター味はガツンと刺激があり、グラコロとの相性もいい。

第1弾の「コク旨ビーフデミグラコロ」は期間途中で売り切れてしまった店舗もあるという。第2弾の「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」は食べ逃さずに味わってほしい。